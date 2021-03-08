سيلسيوس نتورك تقدّر بقيمة ٣,١ مليارات دولار بعد مراجعة مستقلة

تام شمس - الاثنين 8 مارس 2021 06:29 صباحاً - باستخدام البيانات المالية لعام ٢٠٢٠ التي تم الحصول عليها من سيلسيوس، قررت ألفا سيغما كابيتال أن شركة العملات المشفرة لها قيمة ضمنية تبلغ ٣,١٣ مليارات دولار، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية الحالية البالغة ١,١ مليار دولار.

حيث قالت ألفا سيغما كابيتال في تحليلها إنه يبدو أن "سيلسيوس مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية"، في إشارة إلى ١٢٦,١٤ مليون دولار من العائدات التي حققتها الشركة العام الماضي. واستنادًا إلى النمو الحالي للعام حتى الآن، يبدو أن هناك اتجاهًا صعوديًا كبيرًا في المستقبل.

حيث أوضحت ألفا سيغما كابيتال:

"إن توقعاتنا متحفظة لعام ٢٠٢١ ونرى أن نمو الأصول تحت الإدارة تتضاءل مع ٣ مليارات دولار أخرى في نمو الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية العام. من هناك، نتوقع أن تكون الشركة قادرة على تنمية الأصول المدارة بنسبة ٢٥٪ على أساس سنوي حتى عام ٢٠٢٥."

بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تصل الأصول المُدارة من سيلسيوس إلى ما يقرب من ٣٠ مليار دولار. أحد محركات النمو المحتملة لسيلسيوس على المدى الطويل هو إضافة إمكانية التبادل، والتي من شأنها أن تعزز بشكل كبير قابلية استخدام المنصة. كذلك ألمح الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي أيضًا إلى إمكانية دمج خيارات التأمين الذاتي التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتأمين أموالهم المودعة.

كان عام ٢٠٢٠ عامًا فاصلًا بالنسبة إلى سيلسيوس. فمنذ يناير ٢٠٢٠، سجلت منصة الإقراض زيادة بنسبة ٣٠٠٪ تقريبًا في عدد المستخدمين. وبحلول فبراير ٢٠٢١، دفعت سيلسيوس ٢٥٠ مليون دولار في شكل مكافآت عملات مشفرة للمودعين، ارتفاعًا من ٨٠ مليون دولار في نوفمبر ٢٠٢٠.

ووفقًا للبحث الجديد من ألفا سيغما كابيتال فإن قيمة منصة سيلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة تبلغ ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية الحالية، مما يؤكد إمكانات النمو الهائلة للمشروع على مدى السنوات الخمس المقبلة.