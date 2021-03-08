مارك كوبان يرى دولارًا واحدًا في مستقبل دوجكوين

تام شمس - الاثنين 8 مارس 2021 06:29 صباحاً - بعد ثلاثة أيام فقط من قبول دوجكوين (DOGE) كشكل من أشكال الدفع، يتوقع مالك دالاس مافريكس "مارك كوبان" أن يصل سعر التوكن في النهاية إلى ١ دولار.

في تغريدة يوم السبت، قال كوبان إن العملاء استخدموا أكثر من ٢٠٠٠٠ دوجكوين - ما يقرب من ١٠١٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة - في معاملات لدالاس مافريكس، مدعيًا أن الامتياز أصبح الآن "أكبر تاجر يدعم دوجكوين في العالم". وقد توقع الملياردير أنه إذا قام مشجعي كرة السلة بشراء ما قيمته ٦٥٥٦٠٠٠٠٠٠ دوجكوين من بضائع مافريكس، فإن سعر التوكن "سيصل بالتأكيد إلى ١ دولار".

كان مافريكس واحدًا من أوائل امتيازات الدوري الأمريكي للمحترفين التي اعترفت بالعملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع للتذاكر والبضائع، بعد أن بدأت في قبول بيتكوين (BTC) من خلال شركة بيتباي للمحافظ منذ عامين. يمكن لعشاق مافريكس أيضًا دفع ثمن المعدات والهدايا التذكارية باستخدام بيتكوين كاش (BCH) ويو اس دي كوين (USDC) وجيميني دولار (GUSD) وباكسوس ستاندرد (PAX) وباينانس يو إس دي (BUSD).

على الرغم من إنشائهاك مزحة، فقد ارتفع دوجكوين في الأشهر القليلة الماضية حيث ذكر المليارديرات بما في ذلك كوبان والرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" التوكن على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المحتمل أن تكون تغريدات ماسك قد ساهمت في ارتفاع سعر التوكن من ٠,٠١ دولار في يناير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٠٧٨ دولار. في وقت كتابة المقالة، كان سعر دوجكوين هو ٠,٠٥٠٩ دولار أمريكي، مما يعني أن التوكن سيحتاج إلى زيادة بنسبة ١٨٦٤٪ ليصل إلى ١ دولار أمريكي.

وصف مالك دالاس مافريكس دوجكوين سابقًا بأنها "أداة تعليمية للاقتصاد"، قائلًا إن التوكن هو "أفضل ضجة ترفيهية متاحة" في سوق العملات المشفرة. حتى مع زيادة مدفوعات دوجكوين الخاصة بامتياز كرة السلة، قال كوبان إنه لا يزال "يستمتع" ولم يغير آرائه حول التوكن.