مليارديرات كرة السلة يشكلون لجنة لحالات استخدام بلوكتشين في الدوري الأمريكي للمحترفين

تام شمس - الأحد 7 مارس 2021 02:41 صباحاً - قد تصبح تقنية بلوكتشين قريبًا جزءًا لا يتجزأ من أكبر دوري كرة سلة في العالم.

فوفقًا لتقرير صادر عن سبورتيكو بالأمس، فإن مجموعة من أغنى وأقوى مالكي فرق الاتحاد الوطني لكرة السلة يشكلون لجنة للتحقيق في حالات استخدام بلوكتشين للدوري الأمريكي للمحترفين.

وهي تسمى اللجنة الفرعية الاستشارية لبلوكتشين، وتضم في عضويتها مارك كوبان وجو تساي وتيد ليونسيس وستيف باجليوكا وفيفك راناديف ورايان سويني. ووفقًا لسبورتيكو، فإن هدف اللجنة الفرعية هو "استكشاف طرق لدمج بلوكتشين عبر أعمال الدوري".

تتضمن حالتان واضحتان محتملتان للاستخدام التذاكر والمقتنيات. خطت التذاكر القائمة على بلوكتشين خطوات كبيرة ولديها الآن قاعدة مستخدمين نشطة، وكان مارك كوبان على وجه الخصوص صريحًا بشأن دعمه لاستخدام بلوكتشين لتمكين فريقه من جني الأرباح من المبيعات.

وبالمثل، وجدت المقتنيات المستندة إلى بلوكتشين أن سوق المنتجات مناسبًا بشكل غير عادي مع أبرز أحداث الدوري الأمريكي للمحترفين والمشجعين المهووسين بالإحصائيات.

يعتبر كوبان الآن اسمًا مألوفًا لأعضاء مجتمع العملات المشفرة. على الرغم من تاريخه السابق في الاستخفاف بالعملات الرقمية، فقد اعتنقها الآن - خاصةً البروتوكولات والأدوات الأصلية في إيثريوم مثل التوكنات غير القابلة للاستبدال.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتغريدة حديثة، يبدو أن قراره بقبول دوجكوين لشراء تذاكر وسلع مافريكس كان ناجحًا:

قد يتعرف المشجعون أيضًا على فيفيك راناديف، مالك سكرامنتو كينغز. بعد شراء الفريق في عام ٢٠١٣، قدم عددًا من الأفكار التي تركز على التكنولوجيا والجذرية، بما في ذلك لعب دفاع ٤ ضد ٥ وإنشاء تطبيق للسماح للجماهير بالتصويت على طريقة اللعب التالية. وعندما يتعلق الأمر ببلوكتشين، فقد كان أيضًا من أوائل الذين قبلوا العملات المشفرة للتذاكر، وأنشأوا منشأة تعدين في ساحة كينغز.