تكامل أبل باي وإطلاق التكديس ٣.٠ يدفع سعر كوتي إلى مستوى جديد

تام شمس - الأحد 7 مارس 2021 12:48 صباحاً - نظرًا لأن معالجات الدفع ذات الأسماء الكبيرة مثل فيزا وماستركارد تقوم بشكل متزايد بدمج تقنية بلوكتشين في حلول الدفع الخاصة بها، فإن المنصات اللامركزية التي تقدم أفضل الحلول لمشكلات مثل قابلية التوسع وأوقات المعاملات السريعة تكتسب زخمًا.

كوتي هي إحدى هذه المنصات التي اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من ترقيات الشبكة والإعلانات الكبيرة التي جلبت مزيدًا من الاهتمام لمنصة التكنولوجيا المالية على مستوى المؤسسات.

ووفقًا لموقع كوتي الإلكتروني، يركز البروتوكول على تمكين المؤسسات من إنشاء حلول الدفع الخاصة بها ورقمنة أي شكل من أشكال العملة كوسيلة لتوفير الوقت والمال.

مخطط كوتي مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريديغ فيو أن سعر كوتي قد ارتفع بنسبة ٣٤٥٪ خلال الشهر الماضي، حيث انتقل من أدنى مستوى عند ٠,٦٣ دولار يوم ٤ فبراير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٢٨٣ دولار يوم ٥ مارس، مع تزايد إثارة المستثمرين بعد إصدار كوتي للتكديس ٣.٠ يوم ١ مارس.

ترقيات دعم العملات الورقية والبروتوكول تساعد على زيادة مشاركة المجتمع

بغض النظر عن إصدار التكديس ٣.٠، تلقت كوتي أيضًا جرعة إضافية من الحماس يوم ٣ مارس عندما تم الإعلان عن أن مستخدمي أبل باي أصبحوا الآن قادرين على شراء كوتي نتيجة للشراكة مع سيمبليكس.

تشير نظرة عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع إلى أن شهر فبراير كان مليئًا بالنشاط لنظام كوتي البيئي. تظهر قائمة الشراكات والتكاملات المتعددة أن قابلية التشغيل البيني هي أحد الأهداف النهائية للبروتوكول.

كما أعلنت شركة سوشي سواب أيضًا عن إطلاق زوج إيثريوم - كوتي يوم ٢٦ فبراير كوسيلة لتوسيع وصول المستخدمين وتوسيع سيولة التوكن، ويستمر إصدار يناير من مؤشر تقلب العملة المشفرة في جذب انتباه جديد بعد التحسين الأخير للتعليمات البرمجية الذي ساعد في تقليل تكاليف الغاز لاستخدام المؤشر بنسبة ٥٠٪.

في فبراير، سجلت كوتي أيضًا رقمًا قياسيًا في حجم المعاملات التجارية حيث ارتفع الرقم إلى ١٨,١٦ مليون. ويتطلع الفريق الآن إلى زيادة عدد المساعدين على الشبكة، بالإضافة إلى ترقية العقد الحالية.

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