لا يوجد حظر للعملات المشفرة في الهند: وزير المالية يتوقع موقفًا "محسوبًا للغاية"

تام شمس - الأحد 7 مارس 2021 12:48 صباحاً - هناك "حظر عملات مشفرة" آخر تبين أنه مجرد إشاعات مؤقتة لإثارة الخوف.

ففي مقابلة مع سي إن بي سي هذا الصباح، قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان إن التقارير عن فرض حظر شامل على العملات المشفرة مبالغ فيها. وأثناء المفاوضات، قالت إنها تتوقع أن تكون النتيجة النهائية أكثر اعتدالًا:

حيث قالت سيتارامان "نعم، هناك الكثير من المفاوضات والمناقشات جارية مع بنك الاحتياطي". "من الواضح أن بنك الاحتياطي سيأخذ النصاب القانوني بشأن كيفية التخطيط ونوع العملة غير الرسمية والعملات المشفرة وكيفية تنظيمها. ولكن أيضًا، نريد التأكد من وجود نافذة متاحة لجميع أنواع التجارب التي يجب إجراؤها في عالم العملات المشفرة".

ومضت لتقول إن اللوائح لن تكون "شديدة" كما ورد سابقًا. سوف "تنظر إلى الداخل" وتتخذ موقفًا "محسوبًا للغاية"، على عكس "الرسائل المختلطة القادمة من جميع أنحاء العالم".

"العالم يتحرك بسرعة مع التكنولوجيا. ولا يمكننا التظاهر بأننا لا نريد ذلك. [...] يمكنني فقط أن أعطيك هذا الدليل: أننا لا نغلق عقولنا، نحن بالتأكيد نبحث في الطرق التي يمكن أن تحدث بها التجارب في العالم الرقمي، في العملات المشفرة وغيرها."

لا شك أن التعليقات الواردة من سيثارامان مصدر ارتياح لشركات العملات المشفرة والمستخدمين والمحتالين في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال تقرير من بلومبرغ نقلًا عن وزير مالية هندي رفيع المستوى إن البلاد ستحظر جميع العملات المشفرة.

وقد أثار الحظر الافتراضي انتقادات واسعة النطاق من جميع أنحاء مجتمع العملات المشفرة، وشبه البعض ذلك بمحاولة لحظر الإنترنت. ومع ذلك، وجدت بعض الشركات أن التقارير كانت محض إشاعات، واستمرت في التطورات على قدم وساق.