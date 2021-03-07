متداولو بيتكوين يشعرون بالقلق لأن سعر بيتكوين لا يزال أقل من ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الأحد 7 مارس 2021 12:48 صباحاً - فشل سعر بيتكوين (BTC) في اختراق مستوى المقاومة النفسي الذي يبلغ ٥٠٠٠٠ دولار في عطلة نهاية الأسبوع وانخفض إلى ما دون مستوى ٤٨٠٠٠ دولار يوم ٦ مارس.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

يراقب المتداولون الآن إذا ما كان بإمكان زوج بيتكوين مقابل الدولار الاختراق فوق مستوى ٥٠٠٠٠ دولار لاستئناف دورة الصعود. على العكس من ذلك، من المحتمل أن يؤدي الانخفاض إلى ما دون أدنى المستويات الأخيرة أقل من ٤٦٠٠٠ دولار إلى فتح الباب أمام قيعان منخفضة جديدة، والتي قد تشكل بعد ذلك تهديدًا للمسار الصاعد الذي ظل قائمًا لمدة عام تقريبًا، على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط.

أشار المتجاول المسمى Rekt Capital إلى مستويات أسعار مماثلة يجب مراقبتها. إذا فشلت بيتكوين في الاحتفاظ بالمستويات الحالية فوق ٤٦٠٠٠ دولار، يتوقع المتداول أن تنخفض عملة بيتكوين في مكان ما في المنطقة بين ٣٨٠٠٠ دولار و٤٥٠٠٠ دولار على الرغم من أن بيتكوين سجلت قيعان أعلى في الأيام الأخيرة.

وكتب "تصمد قيعان بيتكوين المرتفعة إلى ألا تصمد". "كان كل رد فعل لاحق من أعلى مستوى لشهر يناير أقل وأقل. ويمكن أن يكون الأمر نفسه الآن. من الأفضل أن تكون آمنًا من الأسف من خلال الاستعداد لانهيار محتمل من هذا المستوى المرتفع."

أحد العوامل الرئيسية التي من المحتمل أن تسبب الضغط الهبوطي الحالي على السعر هو زيادة نشاط الحيتان. حيث تظهر البيانات من كريبتو كوانت زيادة في المعاملات الكبيرة للبورصات في ٦ مارس، على الرغم من أن نشاط المعدنين لا يزال منخفضًا نسبيًا.

وكما هو موضح في المخطط أدناه، تزامن الارتفاع السابق في قيام الحيتان بتحريك الأموال إلى البورصات مع انخفاض أسعار بيتكوين في ٣-٤ مارس.

الحيتان (أزرق) مقابل القائمين بالتعدين (البرتقالي) مقابل سعر بيتكوين (الأحمر). المصدر: كريبتو كوانت

الاقتصاد الكلي يعارض تحرك بيتكوين

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تواجه بيتكوين أيضًا ضغطًا هبوطيًا من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. والارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة ١٠ سنوات وتراجع أسهم التكنولوجيا، على وجه الخصوص، يلقيان بثقلهما على أسعار العملات المشفرة حيث يهرب المستثمرون من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

في غضون ذلك، اخترق مؤشر عملة الدولار، أو DXY، المقاومة الفنية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر ٢٠٢٠.

بيتكوين (أزرق) مقابل مؤشر عملة الدولار (برتقالي). المصدر: تريدينغ فيو

يشير مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف إلى أن الاتجاه الهبوطي لبيتكوين لا يزال سليمًا بعد فشل المحاولة الأخيرة لكسر مستوى ٥٠٠٠٠ دولار.

وأوضح أن "هذا يعني أن الاتجاه لا يزال هبوطيًا مع ضعف عام في الأسواق على المدى القصير". "مستوى ٥٠٠٠٠ دولار حتى الآن هو مستوى بعيد المنال بالنسبة لبيتكوين."

ومع ذلك، قد يشهد بيتكوين والذهب بعض الراحة قريبًا حيث يقترب عائد مؤشر عملة الدولار وعائد الخزانة من مستويات المقاومة الفنية الخاصة بهما.

وأوضح فان دي بوب: "أعتقد أن العوائد تتصدر قريبًا نسبيًا بما في ذلك مؤشر عملة الدولار". "يوجد كلاهما في مناطق مقاومة، مما يعني أننا من المفترض أن نكون قريبين من تشكيل القمة في هذين الاثنين، ولكن أيضًا في تشكيل قاع لبيتكوين والذهب قريبًا نسبيًا."

وأضاف قائلًا: