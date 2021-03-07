أحد المتطورين يقول إن اختراق شركة ميركات فاينانس وسرقة ٣١ مليون دولار كان بمثابة "اختبار"؛ وستتم إعادة الأموال

تام شمس - الأحد 7 مارس 2021 12:48 صباحاً - قد تكون هناك أخبار سارة في الأفق لضحايا واحدة من أكبر مآثر التمويل اللامركزي على الإطلاق.

ففي الساعة ٥:٣٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق اليوم، نشر أحد مطوري ميركات للتمويل الذي يعرّف عن نفسه باسم "جامبوو" رسالة قصيرة في قناة تيليغرام التي تم إنشاؤها حديثًا، "Meerkatrefunds". وفي تلك الرسالة، قال جامبوو أن الاستغلال كان "تجربة" لاختبار جشع المستخدمين و "منهج الذاتية"، وأن الفريق كان يستعد لإعادة الأموال لجميع الضحايا.

قدم جامبوو دليلًا على ارتباطه بميركات من خلال إرسال معاملة صغيرة من الناشر لميركات، مما يدل على أن لديه حق الوصول إلى العقد المخترق (أو يتواصل مع شخص لديه وصول). تمت معالجة المعاملة على شبكة باينانس سمارت تشين بعد حوالي عشرين دقيقة من منشور جامبوو على تيليغرام.

كانت ميركات عبارة عن مشروع خزانة عائدات انقسمت من التعليمات البرمجية لتوكن واي إيرن.فاينانس - وهو واحد من العديد من نتائج انقسام بروتوكولات إيثريوم الأصلية التي تملأ باينانس سمارت تشين. وقع الهجوم على ميركات في البداية يوم ٤ مارس، بعد يومٍ واحد من إطلاق ميركات، مما أدى إلى خسارة ٧٣٠٠٠ BNB و ١٤ مليون من عملة BUSD المستقرة - أي ما مجموعه ٣١ مليون دولار من أموال المستخدمين.

سارع أعضاء المجتمع إلى تصنيف الاستغلال على أنه "rugpull" - وهو مصطلح عام يستخدم عندما يستغل أحد المطلعين أو أحد أعضاء فريق التطوير عقدًا باستخدام أذونات متخصصة - نظرًا لأنه تم تحديث عقد نشر ميركات للسماح للخزانات قبل وقت قصير من الهجوم.

واعتقد البعض أن الاختراق كان اختبارًا لادعاء باينانس سمارت تشين باللامركزية. يتم تشغيل باينانس سمارت تشين من خلال شبكة مكونة من ٢١ عقدة للتحقق، يعتقد أن العديد منها مرتبط أو يتم تشغيله مباشرة بواسطة باينانس.

وبالمثل، وضع الاختراق المهاجم في موقف صعب: تتحكم باينانس في العمليات على باينانس سمارت تشين، مما يعني أن أي أموال مسروقة تم قفلها على السلسلة ومن المستحيل تحقيقها كأرباح.

يتحول الانتباه الآن إلى مطوري ميركات ودوافعهم. لم تحتوي رسالة جامبوو على الكثير من التفاصيل، واحتوت فقط على إشارات غامضة لما حرض الفريق على سرقة ٣١ مليون دولار من المستخدمين. حيث كتب جامبوو أن الفريق "دعا طرفًا ثالثًا (متسللًا) لمهاجمة الثغرة الأمنية من خلال عقد التحقق من الوكيل"، وأن تقريرًا كاملًا عن الاستغلال سيصدر قريبًا.

ووفقًا لجامبو، كانت السرقة دليلًا على الجشع الذي يسود التمويل اللامركزي.