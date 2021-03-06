المتداولون يتكهنون بأن سعر بيتكوين قد يستمر في التداول بشكل جانبي في الوقت الحالي

تام شمس - السبت 6 مارس 2021 02:41 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين في الأيام الأخيرة. وفي حين انتعش من أدنى مستوياته الأسبوعية، لا يزال مسار الأصل غير مؤكد، حسبما يقول كريبتو ويندي أو، وهو متداول عملات مشفرة على تويتر.

حيث قالت لكوينتيليغراف يوم الجمعة إن "الإطار الزمني اليومي لا يبدو رائعًا لأننا نواجه مشكلة في الحفاظ على ٥٠ ألف دولار". "أشعر وكأننا سنصل إلى ٥١,٦ ألف دولار."

وأضافت قائلة:

"من هناك ينبغي أن نكون حذرين لأن الرفض قد يؤدي إلى الرجوع للنطاق بين ٥٠ ألف دولار - ٤٥ ألف دولار. وقد يؤدي الارتفاع هناك إلى انطلاق سريع لنطاق ٤٢-٣٨ ألف دولار مع انتعاش مجيد. في حين سيؤدي الإبطال إلى توطيد مستدام عند ٥٢ ألف دولار ".

بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية بلغت حوالي ٥٨٣٦٠ دولارًا في فبراير، انخفضت بيتكوين (BTC) إلى ما يقرب من ٤٣٠١٥ دولارًا في الأيام اللاحقة، بناءً على بيانات تريدينغ فيو. ثم انتعش الأصل ليصل إلى حوالي ٥٢٦٦٠ دولارًا، قبل أن يواصل حركة السعر الهبوطي لأقل من ٥٠٠٠٠ دولار. يتم تداول بيتكوين بسعر ٤٩٠٢٠ دولارًا تقريبًا في وقت كتابة المقالة.

تشيدز، وهو متداول على تويتر يحمل شهادة CMT من المستوى الأول، يتوقع "مزيدًا من التوحيد من بيتكوين فوق مستوى ٤٢ ألف دولار الرئيسي"، حسبما قال لكوينتيليغراف يوم الجمعة. كذلك قام أيضًا بالتغريد على مخطط لتوقعات النطاق الخاصة به.

حيث قال تشيدز: "السؤال الكبير هو إذا ما كان التصحيح الأخير بنسبة ٢٧٪ كافٍ ليصل بنا إلى مستوى مرتفع جديد". "في غضون ذلك، سنراقب نطاقًا ضيقًا على مدار اليوم من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المرتفعة."