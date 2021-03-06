مكافي يواجه اتهامات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة من محكمة نيويورك

تام شمس - السبت 6 مارس 2021 12:48 صباحاً - يواجه المدافع عن العملات المشفرة ورائد أمن الإنترنت جون مكافي عددًا من التهم الجنائية المختلفة، بناءً على بيان جديد صادر عن وزارة العدل الأمريكية أو وزارة العدل.

حيث أوضح بيان وزارة العدل من المنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الجمعة أن الوزارة اتهمت مكافي "بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والأوراق المالية والتآمر على الاحتيال الإلكتروني والتحويلات وجرائم التآمر لغسيل الأموال من مخططين يتعلقان بالترويج الاحتيالي للمستثمرين في العملات المشفرة المؤهلين بموجب القانون الفيدرالي كسلع أو أوراق مالية".

جيمي واتسون جونيور مدرج أيضًا ضمن الجرائم لدوره في "فريق مكافي"، الذي يعمل في صناعة الأصول الرقمية. وقال البيان إن السلطات احتجزت واتسون في تكساس يوم الخميس.

قبل أخبار اليوم، واجه مكافي بالفعل اتهامات من هيئات إدارة الولايات المتحدة بالتهرب الضريبي والطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، والتي يُزعم أنه أعلن عنها للحصول على مقابل دون إبلاغ الجمهور بشكل صحيح. بعد هروبه من حكومة الولايات المتحدة في عام ٢٠١٩، تم القبض على مكافي في إسبانيا في أكتوبر ٢٠٢٠.

ولا يزال مكافي مسجونًا وفقًا لبيان وزارة العدل. حيث قالت وزارة العدل يوم الجمعة أن "مكافي محتجز حاليًا في إسبانيا بتهم جنائية منفصلة رفعتها دائرة الضرائب بوزارة العدل الأمريكية".

وقالت أودري شتراوس، محامية المنطقة الجنوبية في نيويورك، في بيان وزارة العدل: "حسبما زُعم، استغل مكافي وواتسون منصة وسائط اجتماعية مستخدمة على نطاق واسع والحماس بين المستثمرين في سوق العملات المشفرة الناشئة لكسب الملايين من خلال الأكاذيب والخداع".

"يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا حساب مكافي على تويتر لنشر رسائل إلى مئات الآلاف من متابعيه على تويتر يروجون لمختلف العملات المشفرة من خلال بيانات كاذبة ومضللة لإخفاء دوافعهم الحقيقية. يُزعم أن مكافي وواتسون وأعضاء آخرين في فريق العملة المشفرة لمكافي قد نجحوا في الحصول على أكثر من ١٣ مليون دولار من المستثمرين الذين وقعوا ضحية لمخططاتهم الاحتيالية".

أشار ويليام سويني جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى بعض جهود مكافي وواتسون المزعومة على أنها تكتيكات "للضخ والإغراق". وأشار أيضًا إلى الترويج المزعوم للطرح الأولي للعملة الرقمية، والذي لم يقدم الزوج إشعارًا به.

أوضح إشعار وزارة العدل أيضًا أنه "في إجراءات إنفاذ موازية منفصلة، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" SEC") ولجنة تداول السلع الآجلة ("CFTC") برفع دعاوى مدنية ضد مكافي وواتسون.