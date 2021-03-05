عمليات البيع من الشركات التكنولوجية الكبيرة وارتفاع عائد الخزانة يثبّت سعر بيتكوين أقل من ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 5 مارس 2021 11:41 مساءً - لا تزال بيتكوين (BTC) تكافح دون ٥٠٠٠٠ دولار يوم ٥ مارس حيث أدى ارتفاع عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات إلى ١,٦٢ ٪، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، إلى التأثير على الأسواق المالية العالمية وضرب الأصول الخطرة بشكل خاص.

في وقت كتابة هذه المقالة، ارتفع مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وداو بنسبة ٠,٤٦٪ و٠,٦٤٪ لكن قطاع التكنولوجيا استمر في البيع حيث استمرت شركات مثل أبل وتسلا في التراجع أكثر.

ويرى الاقتصاديون ارتفاع عائدات السندات كنتيجة للتحسينات في الاقتصاد بفضل طرح لقاح كوفيد-١٩ والتوقع بأن النشاط الاقتصادي سيرتفع مع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا. كما أدى ارتفاع العائدات إلى تكهن البعض بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يفرض تحكمًا في منحنى العائد أو يتخذ موقفًا أكثر تشددًا، لكن البنك المركزي امتنع حتى الآن عن تغيير خططه الحالية.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن المضاربين على صعود بيتكوين حاولوا الارتفاع خلال ساعات التداول المبكرة يوم الجمعة، مما دفع السعر للأعلى بنسبة ٥,٢٥٪ من أدنى مستوى عند ٤٦٢٨٠ دولارًا إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٤٨٧٢٥ دولارًا. لم يتم استعادة مستوى ٥٠٠٠٠ دولار بعد كدعم قوي ولا يزال المتداولون يبحثون عن إغلاق يومي فوق ٥٢٠٠٠ دولار لتأكيد استعادة الزخم الصعودي.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

على الرغم من التراجع الذي حدث هذا الأسبوع، لا يزال التفاؤل بين المستثمرين مرتفعًا بعد شهر فبراير الذي حطم الرقم القياسي وشهد وصول بيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية البالغة ١ تريليون دولار وأعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٥٨٥٣٢ دولارًا. كان سعر إيثريوم (ETH) يتماسك أيضًا على مدار الأسبوعين الماضيين بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع قياسي جديد عند ٢٠٣٣ دولارًا يوم ٢٠ فبراير.

وبعد الارتفاعات المكافئة القوية، تكون فترة التهدئة للتداول محدود النطاق وإعادة اختبار مستويات الدعم المنخفضة أمرًا معتادًا ومن وجهة نظر فنية، فإن بيتكوين و إيثريوم في مرحلة التوحيد.

البيانات التاريخية تظهر معاناة بيتكوين في مارس

شهد عام ٢٠٢١ وضع بيتكوين في أفضل بداية سنوية لها منذ عام ٢٠١٣، لكن البيانات التاريخية تُظهر أن سعر بيتكوين يميل إلى المكافحة من منتصف فبراير إلى نهاية مارس. وقد سلط تقرير حديث من ديلفي ديجيتال الضوء على هذا الاتجاه، والذي ينطبق أيضًا على إيثريوم منذ عام ٢٠١٨.

أداء بيتكوين السنوي. المصدر: ديلفي ديجيتال

وفقًا للمحللين في ديلفي ديجيتال، يزداد تقلب بيتكوين أيضًا في مارس، مما يعني أن المضي قدمًا في انخفاض الأسعار بنسبة ٢٠٪ لا ينبغي أن يكون مفاجأة غير متوقعة.

وعلى الرغم من أحدث التصحيحات التي تقل عن ٥٠٠٠٠ دولار، فإن النظرة العامة لشركة ديلفي ديجيتال لا تزال متفائلة وقال المحللون إنه "لا يوجد شيء في البيانات أو المخططات يعطينا سببًا للاعتقاد بأن ذروة بيتكوين هذه الدورة قد تجاوزتنا."

حيث قال التقرير إنه:

"كان اختراق بيتكوين فوق ٢٠٠٠٠ دولار في نهاية العام الماضي بمثابة تأكيد قوي لاتجاهها الصعودي وكان علامة بارزة".

اقترح المحللون أيضًا أن عملة بيتكوين قد تتفوق على الذهب في المستقبل، حيث كان انخفاض المعدن الثمين بنسبة ٩,٨٪ منذ بداية العام حتى الآن هو الأسوأ منذ أكثر من ٣٠ عامًا.

ربما يكون هذا بسبب الاختلاف في تدفقات الأموال بين منتجات الاستثمار في بيتكوين وأكبر صناديق الاستثمار المتداولة في العالم للذهب والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، وألمحت ديلفي ديجيتال إلى أنه كلما كان أداء الذهب ضعيفًا، "من المرجح أن تحظى بيتكوين بمزيد من الاهتمام".

ارتفاعات جديدة على الإطلاق وسط عمليات البيع المكثفة في السوق

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

في حين أن بيتكوين ومعظم العملات الرقمية الرئيسية في المنطقة الحمراء اليوم، هناك عدد قليل من العلامات البارزة لهذا الأسبوع.

حيث شهدت ثيتا (THETA)، وهي منصة دفق الفيديو التي تعمل بنظام بلوكتشين، ارتفاعًا في سعرها إلى مستوى قياسي جديد بلغ ٤,٥٠ دولارات يوم ٤ مارس. كما ارتفع سعر سويس بورغ (CHSB) بنسبة ١٣,٠٤٪ ليحقق ارتفاعًا جديدًا عند ١,١٦ دولار.

شهدت إيثريوم تراجعًا بنسبة ٦,٢٤٪ في وقت سابق اليوم، حيث انخفضت إلى ١٤٨١ دولارًا، وكان بولكادوت (DOT) هو المشروع الأكثر تضررًا في المراكز العشرة الأولى، حيث انخفض بنسبة ١٠٪ ويتم تداوله عند ٣٢,٤٢ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٤٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٠,٧٪.

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