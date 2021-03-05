التعدين السريع قد جاء: ويث ١٠ يشحن مفهوم القرض السريع

تام شمس - الجمعة 5 مارس 2021 11:41 مساءً - أصدر فريق ويث ١٠، أحدث تكرار لتوكن إيثريوم المغلف الذي يسمح باستخدام إيثريوم (ETH) في إعداد التمويل اللامركزي. يحمل ويث ١٠ مجموعة من الميزات المفيدة، وأبرزها التعدين السريع، وهو تطور لمفهوم القرض السريع.

تتيح القروض السريعة للمستخدمين اقتراض مجموع السيولة الكامل للبروتوكول لاستخدامه على النحو الذي يرونه مناسبًا، دون نشر ضمانات. والقيد الوحيد هو أنه يجب إعادة القرض بالكامل في نفس المعاملة، وإلا فلن يكون القرض موجودًا في المقام الأول.

في مجتمع التمويل اللامركزي، تعد القروض السريعة في الأساس أداة للمراجحة، لأنها توفر مصدرًا غير محدود من الأموال لأي شخص يتعامل بالكامل داخل نظام التمويل اللامركزي البيئي. ويتضمن ذلك روبوتات التصفية، حيث حقق أحد الأشخاص المحظوظين ٤ ملايين دولار من الصفر في نوفمبر باستخدام القروض السريعة. فئة أخرى من مستخدمي القروض السريعة هم المتسللون ومستغلو البروتوكول، والذين غالبًا ما يستخدمونها كمصدر للأموال لهجماتهم.

وقد أدى انتشار القرض السريع في عمليات الاختراق إلى جعل المفهوم مثيرًا للجدل إلى حد ما، حيث جادل البعض بأنه سلبي تمامًا للنظام البيئي ويجب إزالته. بالنسبة للآخرين، فه تمثل أحد ابتكارات التمويل اللامركزي القليلة ذات المغزى، والتي تضفي الطابع الديموقراطي على الوصول إلى المراجحة.

يتمثل أحد قيود القروض السريعة في أن المبلغ الإجمالي المتاح للمعاملة محدد بالسيولة المقفلة في بروتوكول معين. وهنا يبدأ دور مفهوم التعدين السريع - بدلًا من أخذ الأموال من مجمع السيولة، تقوم الآلية بتعدين توكنات من الهواء وتدمرها عندما لم تعد ضرورية.

المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من تعدين ويث ١٠ ليس لانهائيًا حقًا، حسبما قال الرئيس الفني لبروتوكول ييلد ومطور ويث ١٠ "ألبرتو كويستا كانيادا" لكوينتيليغرافن حيث أوضح:

"القيد الوحيد للتعدين السريع من ويث ١٠ هو أن المبلغ الذي يتم تعدينه سريعًا لا يمكن أن تتجاوز ٢ ^ ١١٢-١ في أي وقت."

من حيث القيمة العشرية، يحتوي الرقم الذي نقلته كويستا كانيادا على ٣٣ صفرًا، والتي يجب أن تكون كافية لتغطية أي احتياجات للسيولة في التمويل اللامركزي. من الناحية العملية، إذا احتاج المستخدم إلى فك ويث لاستخدام معين، فقد تكون هناك قيود بسبب مقدار تخزين إيثريوم في عقد ويث.

تستخدم معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي ويث في الواجهة الخلفية، على الرغم من أنها تخفي ذلك عن المستخدمين عن طريق لفها وفك تغليفها تلقائيًا عند كل تفاعل. وإذا كان عليهم التحول إلى ويث ١٠، يمكن أن ينمو التعدين السريع إلى أقصى إمكاناته.

هل ستتبنى المشاريع المعيار الجديد؟

حيث قال كويستا كانيادا: "سيتم اعتماد المعيار الجديد ببطء." "ولن يكون ذلك من قِبل المستخدمين، ولكن التطبيقات، التي قد تعتمد ويث ١٠، ولا يمكن رؤية أي شيء لمدة شهرين على الأقل."

قد يكون اعتماد ويث ١٠ فقط بسبب خطر تضخيم الخسائر المحتملة من أخطاء الترميز اقتراحًا صعبًا، لكن لتوكن الجديد يحمل مجموعة من المزايا الأخرى. يتضمن ويث ١٠ القدرة على جعل المعاملات مجانية للمستخدم النهائي، ويتخطى ميكانيكي "الموافقة على التوكن" لتوفير تكاليف الغاز وتجنب التهديدات الأمنية. من المزايا الإضافية لويث ١٠ أن التعدين السريع الخاص به مجاني تمامًا، على عكس بروتوكولات القروض السريعة التي تفرض رسومها الخاصة.

وتعتقد كويستا كانيادا أن المشاريع الجديدة سيكون لديها وقت أسهل في دمج المعيار، مع احتمال قيام الأسماء الحالية بذلك في إصداراتها التالية. ولم يتضح بعد إذا ما كانت مشاريع التمويل اللامركزي تعتقد أن مخاطر التعدين السريع تفوق فوائد معيار ويث الجديد. حيث قال كويستا كانيادا: "لم يلتزم أحد باستخدامها حتى الآن، لكننا لم نذهب للبحث عنها أيضًا". واختتم حديثه قائلًا: