أكبر سلسلة دور سينما في تايلاند تقبل عملات بيتكوين

تام شمس - الجمعة 5 مارس 2021 01:43 مساءً - بحسب ما ورد، سمحت ميجور سينيبليكس غروب، وهي أكبر مشغل لدور السينما في تايلاند، لبعض عملائها بشراء تذاكر بعملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC).

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية سيام راث يوم الخميس، أعلنت ميجور سينيبليكس عن إطلاق مشروعها التجريبي للدفع بالعملة المشفرة في خطوة لدعم الابتكار والتقنيات الجديدة.

ومن أجل فتح خيار الدفع الجديد، دخلت الشركة في شراكة مع بورصة العملات المشفرة المحلية "زيبميكس" وشركة الدفع الرقمي الناشئة "رابيد زي".

أطلقت شركة ميجور سينيبليكس الميزة الجديدة لأول مرة في سينما ميجور سينيبليكس راتشايوثين في بانكوك يوم ٤ مارس، مما يسمح للعملاء بشراء تذاكر باستخدام بيتكوين عبر رابيد زي عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا. وتتوقع شركة ميجور سينيبليكس تمديد البرنامج التجريبي إلى ٣٩ سينما إضافية في جميع أنحاء بانكوك بحلول نهاية عام ٢٠٢١.

ويبدو أن الأخبار تمثل المرة الأولى في التاريخ التي تقبل فيها دار السينما التايلاندية العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

حيث قال ناروت جيانسانونغ، المتحدث باسم ميجور سينيبليكس، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من العملاء الذين يستثمرون في العملات المشفرة. وقال إن عدد أصحاب بيتكوين في تايلاند يقدرون الآن بما يصل إلى مليون شخص، وهو ما يمثل ٢٪ من إجمالي السكان البالغين في البلاد.