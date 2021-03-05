رسوم غاز إيثريوم تنخفض مع انخفاض أحجام التمويل اللامركزي اليومية

تام شمس - الجمعة 5 مارس 2021 05:42 صباحاً - جلبت الشعبية المتزايدة للتمويل اللامركزي (DeFi) اهتمامًا وتفاؤلًا جديدين لقطاع العملات المشفرة مع زيادة القيمة الإجمالية المقفلة على جميع البروتوكولات من ١ مليار دولار إلى ٥٩ مليار دولار في أقل من عام وأكبر ٥ منصات تمثل ٢٤,٣٣ مليار دولار من القيمة الإجمالية.

كان ارتفاع رسوم الغاز أحد أكثر النتائج الملحوظة للتفاعل المتزايد مع بروتوكولات التمويل اللامركزي، وتستضيف شبكة إيثريوم (ETH) حاليًا غالبية مشاريع التمويل اللامركزي الكبرى. ارتفعت رسوم الغاز بشكل مطرد منذ نوفمبر ٢٠٢٠ ووصلت إلى ذروتها يوم ٢٣ فبراير عندما وصل متوسط ​​تكلفة المعاملة إلى ٣٧٣ غوي وهو ما يقرب من ١١,٧٢ دولارًا بسعر إيثريوم الحالي.

متوسط ​​سعر غاز إيثريوم. المصدر: إيثرسكان

منذ ٢٣ فبراير، انخفضت الرسوم بنسبة ٦٥٪ مع انخفاض متوسط ​​التكلفة إلى ١٣١ غوي يوم ٣ مارس، وتُظهر البيانات أن رسومًا في أوقات معينة من اليوم تقل عن ٧٠ غوي.

معاملات التمويل اللامركزي تنخفض مع تصحيح السوق

يمكن العثور على أحد المصادر المحتملة لرسوم الغاز المنخفضة التي شوهدت خلال اليومين الماضيين من خلال النظر في الحجم اليومي على البورصات اللامركزية (DEX).

الحجم اليومي على البورصات اللامركزية. المصدر: دون أناليتيكس

تُظهر البيانات من دون أناليتيكس أن حجم التداول في البورصات اللامركزية كان في انخفاض منذ أن بلغ ذروته عند ٤,٣٥ مليارات دولار يوم ٢٣ فبراير وأن مقياس النمو اليومي للبورصات اللامركزية على مدار ٢٤ ساعة انخفض بنسبة ٥٠٪ يوم ٣ مارس.

ووفقًا لكونور هيغينز، عالم البيانات في فليبسايد كريبتو، انخفضت الرسوم خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن بدلًا من إرجاعها إلى سبب واحد محدد، قال هيغينز إن الرسوم المرتفعة التي شوهدت في ٢٣ فبراير كانت متقطعة عند مقارنتها بإجمالي المتوسط ​​على فترة زمنية أطول.

حيث قال هيغينز:

"في المتوسط، انخفضت الرسوم بالفعل، لكن يبدو أنها تعود إلى طبيعتها بعد يوم من الرسوم المرتفعة بشكل غير عادي."

رسوم إيثريوم بالساعة. المصدر: فليبسايد كريبتو

كما هو موضح في المخطط أعلاه، كانت رسوم الغاز أعلى بكثير من المتوسط ​​بين ٢٢ فبراير و٢٣ فبراير عندما زاد ازدحام الشبكة بسبب عمليات البيع على مستوى السوق التي شهدت انخفاض سعر بيتكوين بنسبة ٢٣,٦٪، كما تم تصحيح أسعار العملات البديلة بشكل حاد. وبعد استقرار السوق، عادت رسوم الغاز إلى متوسطها الطبيعي.

ارتفاع معاملات التوكنات غير القابلة للاستثمار عبر شبكة إيثريوم

ربما توقع أولئك الذين يستخدمون شبكة إيثريوم أن يشهدوا انخفاضًا أكثر أهمية في رسوم الغاز مع انخفاض معاملات التمويل اللامركزي ولكن لم يكن هذا هو الحال. وقد يكون أحد أسباب استمرار ارتفاع المعدلات هو الزيادة الأخيرة في النشاط في قطاع التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT).

مخطط تاريخ مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال. المصدر: NonFungible

مع إطلاق المزيد والمزيد من مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال وعقد المزادات، من المرجح أن تستمر تكاليف المعاملات المرتفعة وازدحام الشبكة على شبكة إيثريوم حتى يتم تنفيذ حل توسيع متكامل على نطاق واسع.

ظهرت حلول وبروتوكولات الطبقة الثانية مع جسور عبر السلاسل إلى إيثريوم، مثل بوليغون وباينانس سمارت تشين، على مدار الشهرين الماضيين والعديد من المشاريع تنتقل إلى هذه الأنظمة الأساسية باعتبارها أفضل حل قصير المدى للرسوم المرتفعة.

وقد أظهرت مشاريع مثل آفاغوتشي وسوشي سواب مدى فعالية هذه الشبكات في متابعة عمليات الدمج الأخيرة مع بوليغون، ومن المحتمل أن تحذو مشاريع التوكنات غير القابلة للاستثمار والتمويل اللامركزي حذوها نظرًا لأن تكاليف وسرعات المعاملات أعلى من إيثريوم.

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