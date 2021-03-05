الزيادة الكبيرة في مبيعات الأراضي الرقمية والتوكنات غير القابلة للاستبدال تدفع سعر أكسي إنفينيتي (AXS) إلى مستويات عالية جديدة

تام شمس - الجمعة 5 مارس 2021 05:42 صباحاً - انتشرت شعبية وبيع التوكنات غير القابلة للاستبدال خلال الأشهر القليلة الماضية حيث كان العديد من الفنانين وجامعي التحف يبيعون باستمرار مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال كاملة بملايين الدولارات.

إحدى المنصات التي ظهرت كمفضلة لدى المعجبين هي أكسي إنفينيتي (AXS)، وهي لعبة قتال وتداول قائمة على بلوكتشين مستوحاة من ألعاب مثل بوكيمون وتاماغوتشي. في اللعبة، يقوم اللاعبون بجمع وتربية وتداول كائنات قائمة على التوكنات تُعرف باسم "أكسي".

في الشهرين الماضيين، زادت القيمة السوقية لتوكن AXS بنسبة ٦٠٠٪ من ١٩,٢٥ مليون دولار إلى قيمتها الحالية البالغة ١١٥ مليون دولار مع اندفاع المستخدمين إلى المنصة للحصول على فرصة للفوز بجائزة أكسي القيّمة النادرة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر AXS قد ارتفع بنسبة ٧٤٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث انتقل من ١,٧٨ دولار يوم ٣ مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣,١٠ دولارات يوم ٤ مارس على خلفية ارتفاع بنسبة ١٠٠٠٪ في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط زوج AXS مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بينما كان توكن AXS في اتجاه صعودي منذ شهور، بدأت العملة البديلة بالفعل في اكتساب زخم في بداية فبراير بعد إطلاق رونين، وهي سلسلة جانبية لشبكة إيثريوم (ETH) مصممة لمساعدة مستخدمي AXS على الهروب من تكاليف المعاملات المرتفعة وازدحام الشبكة على شبكة إيثريوم.

منذ إطلاق رونين يوم ١ فبراير، ارتفع عدد المستخدمين النشطين على المنصة بشكل كبير حيث بدأت التوكنات غير القابلة للاستبدال في الانتشار بشكل كبير وأبلغت القنوات الإخبارية السائدة عن مبيعات قياسية لقطع فريدة من نوعها من القطع الفنية الرقمية.

المستخدمون النشطون على أكسي إنفينيتي. المصدر: أكسي إنفينيتي

تجذب الأرض الرقمية في لونانسيا، العالم الافتراضي لعالم أكسي الذي يتحكم فيه اللاعبين، اهتمامًا متزايدًا حيث أنفق مستخدم واحد مؤخرًا ما مجموعه ١,٥ مليون دولار لشراء تسع قطع أراضي رقمية.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن AXS يوم ٣ مارس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر نتيجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AXS. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، وصلت درجة فورتكس™ لـ AXS إلى ٧٦ يوم ٣ مارس، قبل ساعات فقط من بدء السعر في الارتفاع من ١,٨٤ دولار إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٣,١٠ دولارات.

على الرغم من التراجعات الأخيرة التي شهدتها سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، تُظهر المقاييس الرئيسية على السلسلة مثل مؤشر مخاطر الاحتياطي في غلاسنود أن ارتفاع بيتكوين لا يزال في بداياته، مما يشير إلى أن هناك متسعًا كبيرًا لبيتكوين للارتفاع قبل أن تصل إلى الذروة التي شوهدت في الأسواق الصاعدة السابقة.

ومن المرجح أن تُترجم القوة المستمرة لسعر بيتكوين إلى اهتمام متزايد بالتوكنات غير القابلة للاستبدال ومع توسع القطاع الناشئ، يمكن أن تستمر مشاريع مثل AXS في الارتفاع.

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