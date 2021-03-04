آرثر هايز من بيتميكس وبن ديلو يتفاوضان على الاستسلام للسلطات الأمريكية

تام شمس - الخميس 4 مارس 2021 06:31 صباحاً - يجري الرئيس التنفيذي السابق لبورصة مشتقات العملات المشفرة بيتميكس، آرثر هايز، مفاوضات للاستسلام للسلطات الأمريكية الشهر المقبل فيما يتعلق بالتهم التي فرضتها السلطات على أربعة من المديرين التنفيذيين في البورصة وأصحابها المشاركين في أكتوبر.

وتشير نصوص اجتماع المحكمة عبر الهاتف بتاريخ ١٦ فبراير إلى أن هايز سيستسلم للولايات المتحدة في هاواي في ٦ أبريل. يتم اتهام هايز وزملاؤه التنفيذيون بانتهاك قانون السرية المصرفية الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة.

ويفصّل النص تعليقات مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود للقاضي الذي يترأس القضية، مع إشارة غرينوود إلى أنها كانت تجري محادثات مع هايز فيما يتعلق بالاستسلام الطوعي المتوقع. يوجد هايز حاليًا في سنغافورة، وقد أشار المحامي إلى أن هايز يأمل في مواصلة الإقامة في الخارج، لكنه سيمثل داخل الولايات المتحدة لإجراءات المحاكمة إذا انتقلت المحاكمة إلى المحكمة.

وقالت: "لقد ناقشنا مع المحامي كيفية ترتيب استسلام طوعي، وقد اقترح الظهور داخل الولايات المتحدة في هاواي لأول مرة"، مضيفة:

"الفكرة هي أنه سيظهر في البداية في هاواي، ثم يظهر أمام سيادتكم عن بُعد، وبعد ذلك سيواصل الإقامة في الخارج مع السفر إلى الولايات المتحدة للمثول حسب الحاجة، وبالطبع، إذا كانت هناك محاكمة، سيظهر داخل الولايات المتحدة لتلك المحاكمة في نيويورك".

وكشفت غرينوود أيضًا أن بن ديلو، أحد مالكي بيتميكس، يعتزم الاستسلام في نيويورك بحلول نهاية الشهر. ومع ذلك، أشارت إلى أنهم يعملون حاليًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود للحصول على إذن الهجرة الذي يسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن ديلو يخضع حاليًا لحظر سفر في المملكة المتحدة.

وذكر المحامي أيضًا أنه في حين أن المالك المشارك "غريغ دواير" رفض الاستسلام، فقد بدأت إجراءات تسليم المجرمين لإعادته من برمودا.

وقالت غرينوود: "فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الباقين، [...] كنا على اتصال بالمحامي لمناقشة إمكانية المثول. وقد قدموا جميعًا تمثيلات حول متى وكيف سيظهرون". لكنها أضافت:

"ليس لدينا ضمانات في هذه المرحلة بحدوث أي من هذه الأشياء".

تم القبض على رئيس التكنولوجيا في بيتميكس، صامويل ريد، في ماساتشوستس حيث تم فرض التهم ضد بيتميكس في أكتوبر. تم الإفراج عن ريد من الحجز بعد دفع سند بقيمة ٥ ملايين دولار في نفس الشهر، مع موافقة ريد على الامتثال لإجراءات النطق بالحكم.

واستجابةً لجلسة الاستماع، قرر القاضي أنه ليس "ممكنًا بشكل معقول" أن يتم وضع جدول زمني للمحاكمة. وحدد القاضي موعدًا لعقد اجتماع متابعة في مايو.

في الشهر الماضي، كسر هايز شهورًا من الصمت لنشر مقال في مدونة بيتميكس الرسمية يدعو إلى مقاطعة التمويل القديم ردًا على منصات التداول التي أغلقت التداول وسط ارتفاع غيم ستوب التي صممها مجموعة ريديت الفرعية، r/WallStreetBets.