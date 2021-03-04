دوجكوين تنطلق حرفيًا إلى القمر؟ إيلون ماسك يثير الغيظ مع اختبار المركبة الفضائية

تام شمس - الخميس 4 مارس 2021 04:38 صباحاً - قد تكون دوجكوين، التي تم ضخها بشكل كبير من تغريدات إيلون ماسك، أول عملة مشفرة تصل فعليًا إلى القمر بعد الإطلاق الملغى لسفينة سبيس إكس.

حاولت شركة الطيران إطلاق مركبة ستار شيب إس إن١٠ اليوم من منشأة سبيس إكس في بوكا تشيكا، تكساس. وبحسب ما ورد سيكون الإصدار الأخير من المركبة الفضائية قادرًا على الوصول إلى القمر بعد التزود بالوقود في مدار الأرض، ولكن كان من المفترض أن تبقى إس إن ١٠ داخل الغلاف الجوي اليوم لإجراء اختبار على ارتفاعات عالية.

وعلى الرغم من أن محركات رابتور التابعة لستار شيب اشتعلت لفترة وجيزة في حوالي الساعة ٨:١٥ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، فشلت المركبة الفضائية في مغادرة السطح بعد أن ألغت سبيس إكس الإطلاق. إن الإطلاق الناجح يعني خطوة أخرى للمركبة الفضائية لاستخدامها في نهاية المطاف في نقل البضائع والأشخاص في النهاية إلى سطح القمر.

على الرغم من أنه ربما كان الأمر مزاحًا، فقد أشار ماسك مرارًا وتكرارًا على تويتر إلى أن دوجكوين (DOGE) ستكون أول عملة مشفرة - أو أي عملة، ما لم يخطط رواد الفضاء لأخذ النقود معهم - لاتباع خطى نيل أرمسترونغ. قد يكون الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس مسؤولًا بمفرده عن عدد من الزيادات في أسعار التوكن، والتي ارتفعت بأكثر من ٦٠٪ في آخر ٣٠ يومًا لتصل إلى ٠,٠٥٠٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

حتى الآن، سار اثنا عشر شخصًا فقط على سطح القمر - جميع رواد فضاء ناسا في الستينيات والسبعينيات - ولكن لم يكن أي منهم يحمل أي شكل من أشكال العملة معهم. ترك أرمسترونغ من أبولو ١١ وباز ألدرين وراءهما قرصًا من السيليكون يحتوي على رسائل من قادة العالم، بينما ضرب آلان شيبرد من أبولو ١٤ كرتين من كرات الجولف بالقرب من فوهة فرا ماورو.

بالإضافة إلى النظر في برنامج ناسا أرتميس، الذي يهدف إلى إرسال الأشخاص إلى القمر بحلول عام ٢٠٢٤، يتم الترويج لستار شيب كمركبة فضائية للركاب لأولئك الأثرياء بما يكفي لدفع رسوم السفر لشركة سبيس إكس. وقد اشترى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا بالفعل تسعة مقاعد على السيارة لإطلاقها في عام ٢٠٢٣، وعرض إعطاء ثمانية منها إلى "أفراد الطاقم" المحتملين.