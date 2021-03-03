شركة تاكس بيت الضريبية الأمريكية الناشئة تخصص ١٠٠ مليون دولار للتوسع في المملكة المتحدة

تام شمس - الأربعاء 3 مارس 2021 05:42 مساءً - جمعت شركة تاكس بيت، الشركة الناشئة الرائدة في الامتثال الضريبي للعملات المشفرة، ١٠٠ مليون دولار مع توسعها في أوروبا.

ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٣ مارس، قامت تاكس بيت بتأمين الأموال في الجولة الأولى بقيادة بارادايم وتايغر كابيتال. ومن بين المستثمرين الإضافيين كا الذراع الاستثماري لشركة باي بال، والشركات الكبرى في المجال مثل كوين بيز ووينكلفوس كابيتال، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد مثل بيل أكمان ورايان سميث وأنثوني بومبليانو وغيرهم.

ووفقًا للإعلان، تأتي جولة الاستثمار الجديدة استجابة للطلب العالمي المتزايد على خدمات العملات المشفرة وسط طفرة الارتفاع الهائل في صناعة العملات المشفرة لتصل إلى ١,٥ تريليون دولار من القيمة السوقية. حيث قالت ميشيل أوكونور، نائبة رئيس التسويق بشركة تاكس بيت، في منشور المدونة: "إن أهمية برنامج الضرائب والمحاسبة المصمم خصيصًا لتاكس بيت واضحة للعيان".

مع الأموال التي تم جمعها حديثًا، تخطط تاكس بيت للبدء في التوسع دوليًا في عام ٢٠٢١. وقد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تاكس بيت "أوستن وودوارد" فوربس أن الشركة تريد الاستفادة من سوق المملكة المتحدة كوجهتها الأولى. تتوقع الشركة أيضًا إطلاق حل تخطيط موارد المؤسسات يمتثل لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقتٍ لاحق من هذا العام.

تم إطلاق منصة تاكس بيت في عام ٢٠١٨، وهي مصممة لأتمتة جوانب الامتثال الضريبي للعملات المشفرة للمؤسسات والمستهلكين والحكومات. ويتيح الحل للمستخدمين تتبع التأثير الضريبي على تداولاتهم في بورصات العملات المشفرة.