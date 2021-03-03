تام شمس - الأربعاء 3 مارس 2021 05:42 مساءً - جمعت شركة تاكس بيت، الشركة الناشئة الرائدة في الامتثال الضريبي للعملات المشفرة، ١٠٠ مليون دولار مع توسعها في أوروبا.
ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٣ مارس، قامت تاكس بيت بتأمين الأموال في الجولة الأولى بقيادة بارادايم وتايغر كابيتال. ومن بين المستثمرين الإضافيين كا الذراع الاستثماري لشركة باي بال، والشركات الكبرى في المجال مثل كوين بيز ووينكلفوس كابيتال، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد مثل بيل أكمان ورايان سميث وأنثوني بومبليانو وغيرهم.
ووفقًا للإعلان، تأتي جولة الاستثمار الجديدة استجابة للطلب العالمي المتزايد على خدمات العملات المشفرة وسط طفرة الارتفاع الهائل في صناعة العملات المشفرة لتصل إلى ١,٥ تريليون دولار من القيمة السوقية. حيث قالت ميشيل أوكونور، نائبة رئيس التسويق بشركة تاكس بيت، في منشور المدونة: "إن أهمية برنامج الضرائب والمحاسبة المصمم خصيصًا لتاكس بيت واضحة للعيان".
مع الأموال التي تم جمعها حديثًا، تخطط تاكس بيت للبدء في التوسع دوليًا في عام ٢٠٢١. وقد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تاكس بيت "أوستن وودوارد" فوربس أن الشركة تريد الاستفادة من سوق المملكة المتحدة كوجهتها الأولى. تتوقع الشركة أيضًا إطلاق حل تخطيط موارد المؤسسات يمتثل لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقتٍ لاحق من هذا العام.
تم إطلاق منصة تاكس بيت في عام ٢٠١٨، وهي مصممة لأتمتة جوانب الامتثال الضريبي للعملات المشفرة للمؤسسات والمستهلكين والحكومات. ويتيح الحل للمستخدمين تتبع التأثير الضريبي على تداولاتهم في بورصات العملات المشفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة تاكس بيت الضريبية الأمريكية الناشئة تخصص ١٠٠ مليون دولار للتوسع في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.