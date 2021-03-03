إطلاق الشبكة الرئيسية وبيع التوكنات غير القابلة للاستبدال يؤدي إلى رفع آفيغوتشي (GHST) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 3 مارس 2021 05:41 صباحاً - أصبحت التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) موضوعًا ساخنًا جديدًا في قطاع العملات المشفرة، كما يتضح من منشئ لايتكوين (LTC) تشارلي لي الذي قارن الارتفاع الحالي في الاهتمام بالتوكنات غير القابلة للاستبدال بهوس الطرح الأولي للعملات الرقمية عام ٢٠١٧.

وقد أثر التراجع الأخير في سوق العملات المشفرة على توكنات التمويل اللامركزي بشدة، ولكن مع استعادة سعر بيتكوين (BTC) لمستوى ٥٠٠٠٠ دولار، ارتدت توكنات التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للاستبدال بسرعة.

أحد المشاريع التي استفادت بنجاح من طفرة التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للاستبدال هو آفيغوتشي. ويستفيد المشروع من ارتباطه بآيف، مع التركيز أيضًا على إنشاء التوكنات غير القابلة للاستبدال محودة العدد ذات القيمة المضافة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر GHST، وهو توكن الحوكمة الخاص بآفيغوتشي، ارتفع بنسبة ٣٥٪ من ١,٣٦ دولار يوم ١ مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٨٦ دولار يوم ٢ مارس حيث أجرى المجتمع أول بيع للتوكنات غير القابلة للاستبدال.

مخطط زوج GHST مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تتمثل الأسباب الثلاثة وراء ارتفاع GHST إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في الانتقال مؤخرًا إلى شبكة بوليغون والإكمال الناجح لأول عملية بيع للتوكنات غير القابلة للاستبدال والإثارة بشأن الإطلاق القادم للشبكة الرئيسية.

المستخدمون ينتقلون إلى بوليغون لدفع رسومٍ أقل

زادت رسوم المعاملات على شبكة إيثريوم منذ بداية عام ٢٠٢١، ولا تظهر أي علامات على الانخفاض في أي وقتٍ قريب.

وردًا على ذلك، أعلن الفريق في آفيغوتشي يوم ٢٦ يناير أن المشروع سوف يصل إلى شبكة بوليغون، وهو حل من الطبقة الثانية من إيثريوم بعد الترحيل، ويمكن للمستخدمين إجراء المعاملات وشراء العناصر في المتاجر وتكديس توكنات GHST لتكلفة ٠,٠٠٠١ MATIC، وهو انخفاض كبير في الأسعار من التكاليف الحالية للمعاملات على إيثريوم.

ارتفع سعر GHST من ٠,٦١ دولار يوم ٢٧ يناير، عندما تم إطلاق جسر بوليغون لأول مرة، إلى ١,٢٥ دولار يوم ١٤ فبراير حيث بدأ المستخدمون في أن يكونوا أكثر نشاطًا في المجتمع بسبب انخفاض تكاليف المعاملات.

التفاؤل يتزايد مع اقتراب إطلاق الشبكة الرئيسية

كان أحد أكبر المحركات وراء ارتفاع GHST هو الإطلاق الرسمي للشبكة الرئيسية يوم ٢ مارس.

ففي حين أن معظم مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال عبارة عن محتوى لاستخدام خوادم ويب ٢.٠ أو نظام الملفات إنتر بلانيتاري، نقلت آفيغوتشي مشروعها إلى المستوى التالي من خلال إنشاء شبكة بلوكتشين الخاص بها. وهي تؤدي القيام بذلك إلى تمكين كل توكن من GHST من الحصول على سماته الشخصية الفريدة والعملات المشفرة والعناصر المرئية المخزنة بشكل دائم على بلوكتشين، مما قد يساعد في تعزيز قابليتها للتحصيل وقيمتها طويلة الأجل.

يؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء فرصة فريدة حيث يمكن دمج التمويل اللامركزي مع التوكنات غير القابلة للاستبدال عن طريق قفل أحد مجموعات آيف الواسعة من التوكنات المولدة للفائدة مباشرةً في آفيغوتشي معين، مما يجعل كل واحد من التوكنات شكلًا نادرًا وفريدًا من الحصالات الرقمية.

تم بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال في أقل من دقيقة

عندما أطلقت آفيغوتشي شبكتها الرئيسية، أجرى المشروع أيضًا أول "توزيع للبوابات"، والذي سمح لحاملي التوكنات بشراء بوابة قادرة على استدعاء التوكنات غير القابلة للاستبدال ذات العائد من آفيغوتشي.

كانت كل بوابة معروضة للبيع مقابل ١٠٠ GHST، وكان الطلب مرتفعًا لدرجة أن بوابات الـ ١٠٠٠٠ بيعت في أقل من دقيقة.

من خلال التكامل مع آيف وaTokens الخاصة به، تقوم التوكنات غير القابلة للاستبدال على منصة آفيغوتشي بإنشاء تمثيلات فريدة تحمل فائدة للأموال المقدمة لبروتوكول آيف، وهي سابقة في مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال.

تم تصميم آفيغوتشي للجمع بين عناصر الألعاب والتجميع في محاولة لربط المقتنيات الرقمية بالقيمة الحقيقية. يضيف هذا مستوى جديدًا من الوظائف إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال ومن المرجح أن يساعد كل آفيغوتشي على زيادة القيمة بمرور الوقت. من أجل استخراج قيمة aTokens المقفلة داخل التوكنات غير القابلة للاستبدال، يجب تدمير آفيغوتشي في هذه العملية.

تُظهر توزيعات البوابات المستقبلية ورسوم المعاملات المنخفضة وتوسع متجر التوكنات غير القابلة للاستبدال أن هناك طلبًا قويًا على توكن GHST، وهذا لا بد أن ينمو مع توسع المنصة لتقديم طبقات جديدة من الألعاب.