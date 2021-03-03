إيثريوم متاحة الآن على بلوكتشين تديرها أمازون

تام شمس - الأربعاء 3 مارس 2021 12:48 صباحاً - أعلنت عملاق التكنولوجيا أمازون للتو عن التوفر العام لإيثريوم على شبكة بلوكتشين التي تديرها.

ووفقًا لأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على "توفير عقد إيثريوم" بالإضافة إلى الاتصال بالشبكة الرئيسية لبلوكتشين بالإضافة إلى شبكتي روبستين ورينكبي الاختباريين من خلال شبكة بلوكتشين التي تديرها أمازون. ويدعي البرنامج أنه يوفر وصولًا آمنًا إلى الشبكة باستخدام "واجهات برمجة تطبيقات إيثريوم القياسية مفتوحة المصدر" ويتزامن مع بلوكتشين إيثريوم.

حيث قالت الشركة: "تراقب شبكة بلوكتشين الت تديرها أمازون صحة العقدة، وتستبدل العقد غير الصحية، وتقوم بأتمتة ترقيات برامج إيثريوم، مما يحسن من توافر البنية التحتية للعملاء إيثريوم". "بالإضافة إلى تطبيقات التمويل اللامركزي، يمكن للعملاء الذين يصنعون منتجات تحليلية مثل أدوات مراقبة العقود الذكية وبرامج الكشف عن الاحتيال أيضًا الاستفادة من خدمة إيثريوم القابلة للتطوير والمتاحة للغاية والمدارة بالكامل."

أطلقت AWS لأول مرة شبكة بلوكتشين التي تديرها أمازون في أبريل ٢٠١٩، قائلة في ذلك الوقت سيكون العملاء قادرين على إنشاء شبكات بلوكتشين داخل مؤسساتهم، واستخدام أطر عمل إيثريوم وهايبرليدجر مفتوحة المصدر. كما زعمت الخدمة أنها يمكن أن تلغي الحاجة إلى "توفير الأجهزة، وتثبيت البرامج، وإنشاء وإدارة الشهادات للتحكم في الوصول، وتهيئة إعدادات الشبكة".

تأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد بالضبط من إعلان جيف بيزوس أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وسيحل محله آندي جاسي، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لخدمات الويب أمازون وأشرف على عروض منتجات العملات المشفرة الخاصة بالشركة.