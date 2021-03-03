إيثرنيتي تشين تتعاون مع بوس لوجيك لإطلاق مزاد حصري للتوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الأربعاء 3 مارس 2021 12:48 صباحاً - تشارك إيثرنيتي تشين، وهي منصة توكنات غير قابلة للاستبدال موجهة للمجتمع، مع فنان الجرافيكس بوس لوجيك لإطلاق مجموعة حصرية من القطع الفنية المرمّزة للمجتمع.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم بوس لوجيك بإنشاء ٢٥٠٠ توكن غير قابل للاستبدال حصريًا لشبكة إيثرنيتي تشين. وسيتم تسعير كل توكن غير قابل للاستبدال بسعر ٠,٢٩٩ إيثريوم. تبدأ المسابقة يوم ٧ مارس، مع إخطار الفائزين عبر البريد الإلكتروني.

وللمشاركة في المسابقة، يجب على المستخدمين متابعة إيثرنيتي تشين و بوس لوجيك على تويتر والانضمام إلى قنوات إيثرنيتي تشين على تيليغرام وإيه إن إن. يجب على المستخدمين أيضًا إعادة تغريد إعلان بوس لوجيك ووضع علامة على صديقين واستخدام علامات الهاشتاج التالية: $ERN و#Bosslogic و#EthernityChain و#NFT. سيتم أيضًا توفير نموذج دخول للمستخدمين لملئه.

تم تصميم المزاد الحصري للتوكنات غير القابلة للاستبدال لمكافأة مجتمع إيثرنيتي تشين، حيث تخبر الشركة كوينتيليغراف:

"منذ إعلاننا الأول عن إطلاق إيثرنيتي تشين، شهدنا نمو مجتمعنا بين عشية وضحاها تقريبًا ليصبح مجتمعًا عالميًا. نظرًا لارتفاع الطلب على القائمة البيضاء لدينا، أردنا أن نكافئ مجتمعنا بإمكانية الوصول إلى أول توكن غير قابل للاستبدال لشبكة إيثرنيتي تشين الرسمية".

بوس لوجيك هو واحد من أكثر الفنانين إنتاجًا في مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال، حيث باع ما قيمته ٣,٦ ملايين دولار من الأعمال الفنية الرقمية في فبراير وحده. ويعمل فنان الجرافيك مع ديزني ومارفل ستوديو والمؤسسات الفنية الأخرى.