نجم "شارك تانك" يغير من توجهاته حول بيتكوين، وسيخصص ٣٪ من محفظته

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 11:54 مساءً - رجل الأعمال كيفن أوليري، الذي ظهر في برنامج تلفزيون الواقع شارك تانك والذي أطلق على بيتكوين ذات مرة وصف "برجر لا شيء عملاق"، ينضم الآن إلى مجتمع العملات المشفرة.

ففي تغريدة أمس، قال أوليري إنه سيخصص ٣٪ من محفظته إلى بيتكوين (BTC) ويتطلع إلى الاستثمار في تعدين العملات الرقمية المستدام. وأضاف أن استثماره في هذا الأخير سوف يهدف إلى تجنب "عملات الدم" - في إشارة إلى الماس المستخرج بشكل غير أخلاقي - و"بموجب التزام بالحد من انبعاث الكربون غلى الصفر". تُظهر صور ملف أوليري الشخصي على إنستغرام وتويتر الآن نجم شارك تانك بعيون الليزر المرتبطة بأولئك المهتمين بالعملات المشفرة.

ويبدو أن موقف أوليري بشأن بيتكوين قد تأثر جزئيًا على الأقل من دان لوب، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول ثيرد بوينت ومقرها نيويورك والشخصية المعروفة في وول ستريت. فبالأمس، قال لوب إنه سيجري "غوصًا عميقًا في العملات المشفرة" ويبحث في طرق لسد الفجوة بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.

وصرح أوليري قائلًا: "إن كل شركة تشغيل أنا مستثمر فيها لديها "لحظة" دانيال لوب فيما يتعلق بوضع بيتكوين في ميزانيتها العمومية. "لقد غيرت التغييرات في البيئة التنظيمية رأيي بشأن المشاركة."

كان إدراج لوب المحتمل في مجال العملات المشفرة كشخصية في وول ستريت قد تكهن بعض الشيء بأنه يمكن أن يمهد الطريق للمستثمرين الرئيسيين الآخرين الذين ما زالوا مترددين بشأن التكنولوجيا وما تعنيه للتمويل التقليدي. وبالنسبة لمستثمر مثل أوليري، تقدر ثروته الصافية بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار، فقد يكون هذا مربحًا بشكل خاص.