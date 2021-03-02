سوني أوروبا تنضم إلى برنامج التحقق من صحة ثيتا بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 11:54 مساءً - جاء الفرع الأوروبي التابع لشركة سوني كأحدث شركة تنضم إلى برنامج التحقق من صحة ثيتا نتورك، وهو بروتوكول فيديو لامركزي قائم على بلوكتشين.

حيث أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أن مجموعة البحث والتطوير التابعة لشركة سوني أوروبا، Center Europe Brussels Laboratory، قد انضمت إلى برنامج ثيتا للمصادقة على المؤسسات ومجلس الإدارة.

وكجزء من التطوير، ستعمل سوني على تشغيل عقدة التحقق من المؤسسات الموجودة في أوروبا للتحقق من صحة معاملات الشبكة على بروتوكول إجماع ثيتا لإثبات الحصة. كذلك ستعمل سوني أوروبا أيضًا كعضو في مجلس الحوكمة للمشاركة في التخطيط التكنولوجي الاستراتيجي وضمان أمن الشبكة واستقرارها.

يشمل برنامج المدققين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وسامسونغ، بالإضافة إلى شركات الصناعة مثل باينانس وبلوكتشين.كوم وغومي. حيث قال ميتش ليو، الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا لابز لكوينتيليغراف:

"تتجه شبكة ثيتا نتورك بسرعة نحو اللامركزية الكاملة مع ١٤ جهة مصادقة مؤسسية، سبعة منها تديرها ثيتا لابز ومع كون شركة سوني أوروبا هي المدقق الخارجي السابع لدينا، فإنها تمثل معلمًا هامًا للمشروع."

كما أوضح ليو إن ثيتا تتوقع تعاونًا استراتيجيًا أعمق في تطوير تكنولوجيا السجلات الموزعة مع سوني في مجالات مثل التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للاستبدال.

حيث صرح متحدث باسم مجموعة سوني لكوينتيليغراف إن الشركة لا تزال تعمل في استكشاف التطبيقات المحتملة لبلوكتشين في مجالات متنوعة بما في ذلك المصادقة والمحتوى الرقمي. تعمل سوني أيضًا على تقنية محفظة أجهزة العملة الرقمية باستخدام بطاقات آي سي.

تم تأسيس ثيتا لابز، وهي شركة تابعة لشركة سيلفر.تي في الرئيسية للبث المباشر للواقع الافتراضي، في عام ٢٠١٧. وقد شهد التوكن الأصلي لبروتوكول ثيتا، THETA، بعض النمو الكبير مؤخرًا، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بل وتفوق على بيتكوين (BTC) في موجة الارتفاع أواخر عام ٢٠٢٠.