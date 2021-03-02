إيفولف تقدم طلبًا لصندوق إيثيريوم متداول في البورصة لدى المنظمين الكنديين

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 11:54 مساءً - بعد أقل من شهر من أن تصبح ثاني شركة تحصل على موافقة من المنظمين الكنديين لإدراج صندوق بيتكوين (BTC) المتداول في البورصة، تتطلع إيفولف إلى طرح صندوق إيثيريوم متداول في البورصة في كندا.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، قدمت الشركة نشرة أولية مع المنظمين الكنديين للموافقة على بدء تداول أحد منتجات صندوق إيثيريوم متداول في البورصة

ووفقًا للبيان، إذا تمت الموافقة على صندوق إيثيريوم متداول في البورصة، فسوف يتم تداوله تحت مؤشر "ETHR" وسوف يتبع السعر المرجعي لزوج إيثريوم مقابل الدولار (ETHUSD_RR) الذي توفره سي إف بنشماركس. وتستخدم عقود إيثريوم الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا نفس السعر المعياري.

يكشف الإعلان أيضًا أن صندوق إيثيريوم متداول في البورصة المقترح سيقدم وحدات مقومة غير محمية لكل من الدولار الأمريكي ووحدات الدولار الكندي.

وتعليقًا على الإيداع الأولي، أشار راج لالا، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف، إلى أن الشركة تتطلع إلى تزويد المستثمرين الكنديين بالتعرض لعملة مشفرة أخرى عبر سوق الصناديق المتداولة في البورصة.

وبالنسبة إلى إليوت جونسون، الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، قررت الشركة المضي قدمًا مع صندوق إيثيريوم متداول في البورصة نظرًا لبروز ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. وأضاف قائلًا:

"إيثريوم هي لبنة البناء لثورة في التمويل الرقمي لا تزال في مهدها. [...] إيثريوم هي أكثر شبكات بلوكتشين استخدامًا حيث يتم استخدام إيثريوم لدفع رسوم المعاملات والخدمات الحسابية."

في حالة الموافقة عليه، سيكون ETHR هو ثاني صندوق متداول للبورصة للعملات المشفرة من إيفولف، بعد إطلاق منتج بيتكوين المتداول في البورصة "EBIT" في فبراير.