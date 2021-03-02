غلاسنود: المتداولون بالروافع المالية "يخرجون من السباق" بسبب انهيار العملة المشفرة في أواخر فبراير

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 08:42 صباحاً - وفقًا لشركة التحليلات على السلسلة، غلاسنود، فإن تصحيح سوق العملات المشفرة في أواخر فبراير قد يكون قد أزال الروافع المالية المفرطة من الأسواق.

ففي ١ مارس، نشرت غلاسنود تقريرًا يحلل الانهيار الأخير للعملات المشفرة - والذي كان ثاني تصحيح مهم للعملة المشفرة منذ أن دفعت الأسواق الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في أواخر عام ٢٠٢٠.

وقد أشارت غلاسنود إلى أن الانهيار وصل إلى ذروته مع انخفاض بنسبة ٢٥٪ من القمة المحلية البالغة ٥٨٣٠٠ دولارًا إلى ٤٣٣٤٣ دولارًا. وعلى هذا النحو، كانت الحركة أضعف من انخفاض يناير الذي شهد ارتدادًا بنسبة ٣٠٪ تقريبًا من ٤٢٠٠٠ دولار إلى أقل من ٣٠ ألف دولار.

وقد اقترحت شركة التحليلات أن هذه التراجعات إيجابية لأسواق العملة المشفرة بشكل عام، وعزت التصحيح الأخير إلى صفقات الرافعة المالية التي يحتفظ بها المضاربون محبو المخاطر:

"إن التصحيحات الهامة في السوق هي أحداث إيجابية من حيث إنها تطرد المضاربة والروافع المالية واللاعبين الضعاف."

وأضاف التقرير أنه تم إعادة ضبط العديد من مؤشرات السوق الرئيسية حيث وجدت أسعار بيتكوين دعمًا جديدًا، بما في ذلك الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة، ومعدلات التمويل الآجلة، علاوة على أسعار منتجات غرايسكيل الاستثمارية.

انخفضت الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة، وهي إجمالي عدد العقود المعلقة التي لم تتم تسويتها، بنحو ٤ مليارات دولار أو ٢٢٪ من ذروتها البالغة ١٨,٤ مليار دولار. وعلقت غلاسنود أيضًا على أن معدلات تمويل العقود الآجلة الدائمة قد تمت إعادة تعيينها أيضًا بالقرب من الصفر، مما قد يشير إلى أن المتداولين ليسوا على استعداد للدخول في صفقات بيع، ذاكرةً إلى أنه:

"أشارت المجموعات السابقة من انخفاض الفائدة المفتوحة وإعادة ضبط معدلات التمويل إلى حدوث تدفق في تداول المضاربة."

وأشارت غلاسنود أيضًا إلى أن الأسهم في بيتكوين ترست من غرايسكيل يتم تداولها بسعر أقل مقارنةً بأسعار السوق الفورية لأول مرة على الإطلاق، حيث يدفع المستثمرون خصمًا بنسبة ٤٪ تقريبًا للوصول إلى بيتكوين من خلال صندوق غرايسكيل.

وأضافت أن المنتجات المنافسة مثل صندوق بربوس المتداول في البورصة الكندية يمكن أن يقلل من فرق سعر غرايسكيل مع دخول المزيد من المنتجات المؤسسية إلى السوق وإغلاق فرص المراجحة.

في وقت كتابة هذه المقالة، ارتفعت أسعار بيتكوين بنسبة ٥,٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مع تداول بيتكوين حاليًا مقابل ٤٩٢٠٠ دولار.