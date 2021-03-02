دوجكوين تتوفر الآن في ١٨٠٠ جهاز صراف آلي في ٤٥ ولاية أمريكية

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 06:48 صباحاً - يمكن الآن الوصول إلى العملة المشفرة الشهيرة دوجكوين (DOGE) من خلال ١٨٠٠ جهاز صراف آلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إذ أعلنت شركة كوين فليب، المزود الرائد لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين، عن دعمها لدوجكوين يوم ١ مارس، حيث عزا الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك، دانيل بولوتسكي، الانتقال إلى "شعبية DOGE والتبني الجماعي الأخير"

في الرابع من فبراير، ارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة ٢٥٪ في غضون دقائق بعد أن نشر مؤسس تسلا وسبيس إكس "إيلون ماسك" صاروخًا متجهًا إلى القمر وأضاف "Doge" في التعليقات.

Doge— Elon Musk (@elonmusk) Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

بعد يومين، واصل ثاني أغنى رجل في العالم دعمه لدوجكوين، حيث نشر استطلاعًا سأل فيه عما إذا كانت دوجكوين ستكون العملة المستقبلية للأرض - حيث أجاب ٧١,٣٪ من ٢,٤ مليون مشارك بنعم.

كذلك انضم مارك كوبان، مالك نادي دالاس مافريكس بالدوري الاميركي للمحترفين، إلى المحادثة يوم ٨ فبراير، حيث أخبر فوربس أن الاهتمام الذي تتلقاه العملة القائمة على الميم "ليس مظهرًا سيئًا" للصناعة.

حيث قال كوبان: "تمنحكم [دوجكوين] فرصة أفضل للفوز من تذكرة اليانصيب أثناء تعليم اقتصاديات العرض والطلب وتعريف الناس بتأكيدات العملات الرقمية. "أنا أحبها حقًا باعتبارها أداة تدريس الاقتصاد الأقل تكلفة والتي تقدم الترفيه في نفس الوقت."

خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير، ارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة ٢٠٠٪ تقريبًا من ٠,٠٣ دولار إلى ٠,٠٩ دولار فقط. ومنذ ذلك الحين، تماسك السعر ببطء بالقرب من ٠,٠٥ دولار.

كان بعض المستخدمين يتكهنون بأن ارتفاع أسعار دوجكوين لم يكن طبيعيًا بالكامل مع ارتفاع الأسعار بنسبة ٨٥٪ من مجموعة ريديت /WallStreetBets بعد هدوء ضجة غير ستوب. بعد ذلك بيومين في ١ فبراير، أخبر جين سيمونز، رئيس فريق كيس، مستخدمي تويتر أنه سيشتري العملة المشفرة من بين عملات أخرى، مما أدى إلى ارتفاع إضافي في الأسعار بنسبة ٤٠٪ على مدار ٢٤ ساعة.

شهدت كوين فليب نموًا فلكيًا في الطلب على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث تضاعفت الإيرادات أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي وزادت الشركة عدد أجهزة الصراف الآلي من ٤٤١ إلى ما يقرب من ١٨٠٠ منذ يناير ٢٠٢٠. تم تثبيت أجهزة الصراف الآلي من كوين فليب في ٤٥ من ٥٠ ولاية بالولايات المتحدة.

وتدعم أجهزة الصراف الآلي التابعة للشركة أيضًا عملات بيتكوين وإيثريوم وباينانس كوين وداش ولايتكوين وتشين لينك وUSDC وستيلر.