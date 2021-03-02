سعر بيتكوين يصل إلى ٥٠ ألف دولار بعد النظرة الصعودية من سيتي غروب وغولدمان ساكس

تام شمس - الثلاثاء 2 مارس 2021 06:48 صباحاً - في ١ مارس، استيقظ مستثمرو العملات المشفرة على مشهد ارتفاع بيتكوين (BTC) من تصحيح نهاية الأسبوع إلى ٤٤٠٠٠ دولار حيث وجد السوق زخمه الصعودي وانتعشت العملات البديلة من أدنى مستوياتها المتأرجحة.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة ١٦,٦٪ من أدنى مستوى له عند ٤٣٥٠٤ دولارًا يوم ٢٨ فبراير إلى مستوى ٥٠٠٠٠ دولار والذي يحاول المضاربون على الصعود تحويله إلى دعم مرة أخرى.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

في وقتٍ سابق من اليوم، غرد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، أن الشركة قد اشترت ما قيمته ١٥ مليون دولار أخرى من بيتكوين، مما رفع إجمالي مقتنياتها إلى ٩٠٨٥٩ بيتكوين، وأظهر كذلك أن الطلب المؤسسي على العملة المشفرة الأعلى يستمر في النمو حيث تشتري الشركات كل تراجع.

يُظهر تحليل مؤشرات أسعار بيتكوين الرئيسية أيضًا أن المضاربين على الارتفاع كانوا حريصين على شراء إعادة اختبار ٤٣٠٠٠ دولار والتي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ليس كل المحللين متفائلين

كان ارتفاع عملة بيتكوين فوق ٤٩ ألف دولار يدعو إلى تحقيق ارتفاعات جديدة على الإطلاق في المستقبل القريب، ولكن وفقًا للمحلل المخضرم بيتر براندت، لا يوجد شيء مؤكد عندما يتعلق الأمر بسوق العملات المشفرة.

أعلن غولدمان ساكس اليوم أنه سيعيد تشغيل مكتب تداول العملات المشفرة وسارع براندت في التغريد على المخطط التالي وأشار إلى أن إطلاقه لم ينجح بشكل جيد في سوق العملات المشفرة في ديسمبر ٢٠١٧.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تويتر

وفقًا لديفيد ليفتشيتز، كبير مسؤولي الاستثمار في إكسو ألفا، لا يزال من "السابق لأوانه معرفة" إذا ما كان التراجع في عملة بيتكوين قد انتهى، ولكن يبدو أن مستوى ٤٤٥٠٠ دولار قد قدم دعمًا قويًا.

فيما يتعلق بما إذا كانت العملة المشفرة الأعلى يمكن أن تندفع إلى ارتفاعات جديدة في مارس، قال ليفشيتز إنه غير متأكد مما قد يحدث بالضبط لأن شهر مارس هو شهر تداول هبوطي بالنسبة لبيتكوين.

ووفقًا لليفشيتز، قد يضع موسم الضرائب في الولايات المتحدة ضغوطًا هبوطية على السوق حيث قد يحتاج المستثمرون إلى "بيع بعض ممتلكاتهم لدفع مكاسب رأس المال المحققة في وقتٍ سابق".

من منظور صعودي، قد يكون التصحيح بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الثاني من فبراير قد أشار إلى "بداية مبكرة" للضعف المعتاد في مارس، مع ظهور أسوأ ما في الهبوط بالفعل.

حيث قال ليفشيتز:

"على الرغم من التراجع بنسبة ٢٠٪، ما زلنا في اتجاه منحدر صاعد منذ ارتفاع أكتوبر بقيمة ١٠ آلاف دولار. العامل المجهول الكبير هو ما سيفعله القائمون بالتعدين لأنهم بائعون. وهم الخطر الحقيقي على المدى القصير".

يُظهر تحليل مقياس صافي الربح والخسارة (NUPL) لغلاسنود أنه في حين أن كلا من التصحيحات بنسبة ٢٠٪ التي حدثت خلال هذه الدورة قد خلقت حركة السعر "الجانبية والمتقلبة" التي تُرى عادةً خلال الأسواق الصاعدة، كان المشترون يتدخلون في وقت أقرب مما كانوا عليه في الدورات الصاعدة السابقة وعدد أقل من حاملي العملات على المدى الطويل على استعداد لبيع عملات بيتكوين الخاصة بهم.

مقياس صافي الربح والخسارة المعدل حسب الكيان لعملة بيتكوين. المصدر: غلاسنود

العائدات الثابتة تساعد على استقرار الأسواق التقليدية

كما ارتفعت الأسواق المالية التقليدية يوم الاثنين حيث استقرت عوائد سندات الخزانة وعزز التفاؤل المتعلق بإطلاق لقاح كوفيد-١٩ معنويات المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

أغلقت مؤشرات إس وبي ٥٠٠ وداو وناسداك جميعها اليوم على ارتفاع، حيث أنهت صعودًا بنسبة ٢,٣٨٪ و١,٩٥٪ و٣,٠١٪ على التوالي. وجاء الأداء القوي لكل مؤشر مع استمرار البنوك المركزية العالمية في إعادة تأكيد التزاماتها بالسياسات التيسيرية التي ستدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

استعادت العملات البديلة أيضًا خسائرها الأخيرة حيث ارتفع سعر بيتكوين إلى ٥٠٠٠٠ دولار.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

كانت عملة باينانس (BNB) هي الأفضل أداءً في المراكز العشرة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة ٢١٪ لتصل إلى ٢٤٨ دولارًا، بينما شهدت إيثريوم (ETH) ارتفاعًا في سعرها بنسبة ٩,٤٦٪ إلى ١٥٢٥ دولارًا. ارتفع سعر بانكيك سواب (CAKE) وفانتوم (FTM) بنسبة ٣٦٪ ويتم تداولهما حاليًا مقابل ١٢,٣٠ دولارًا و٠,٥٥٨ دولار على التوالي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٥٢ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١٪.