دحض إحدى أساطير العملات المشفرة: لم يقم المستخدمون بتعدين إيثريوم باستخدام بلاي ستيشن ٥ حتى الآن

تام شمس - الاثنين 1 مارس 2021 11:55 مساءً - في حين أن المستخدمين قد لا يزالون قادرين على تكييف بعض وحدات التحكم في الألعاب من أجل تعدين العملات المشفرة، تشير الدلائل إلى أن التقارير الأخيرة عن تعدين إيثريوم (ETH) باستخدام جهاز بلاي ستيشن ٥ معدّل مزيفة.

وفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الإخباري غيز تشاينا، قام مطور البرامج الصيني ييفان غو بتعدين إيثريوم باستخدام بلاي ستيشن ٥. وقد زعم التقرير أن المطور ربما قام برفع تردد التشغيل عن وحدات المعالجة المركزية إيه إم دي رايزن وبطاقات معالجة الرسومات إيه إم دي راديون من بلاي ستيشن ٥ لتحقيق معدل هاش تعدين يبلغ ٩٨,٧٦ ميغاهرتز لكل منهما؛ ثانيًا، أظهرت لقطة شاشة من غو أن الأجهزة التي تبدو معدلة تتطلب ٢١١ واط من الطاقة للتشغيل.

ومع ذلك، فإن لقطة الشاشة التي شاركها المطور المزعوم احتوت على رسالة برمز استجابة سريعة تشير إلى أن القصة صنعت لغرض الترفيه: "لا يوجد مثل هذا البرنامج"، يليها بعض الضحك.

المصدر: غيز تشاينا

أصدرت سوني بلاي ستيشن لأول مرة يوم ٥ في نوفمبر ٢٠٢٠، على الرغم من أن الشركة قالت إنها لن تجعل وحدة التحكم متاحة للاعبين في الصين حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢١. نظرًا لأن الطلب على بلاي ستيشن ٥ مرتفع في جميع أنحاء العالم وأن السفر محدود بسبب جائحة، كان من المفاجئ إلى حدٍ ما أن يحصل مطور مثل غو على وحدة تحكم ويقوم بتعديلها بهذه السرعة.

على الرغم من أن الأفراد لا يزالون قادرين على تعدين العملات المشفرة في المنزل باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب المعدلة، أو الآلات المخصصة التي يتم شراؤها مباشرة من مصنعي آلات التعدين، إلا أن متطلبات الطاقة - والتكلفة - بالإضافة إلى مخاطر معينة تمنع الكثيرين من القيام بذلك. يستخدم البعض بطاقات رسومات متطورة كجزء من منصات فريدة لجعل العملية على ما يبدو أكثر متعة. ويوجد بالفعل عدد قليل من المتحمسين للتعدين الذين بنوا مزارع متنقلة في سياراتهم.