عملاء بلوكفاي يحصلون على فائدة قياسية في فبراير

تام شمس - الاثنين 1 مارس 2021 11:55 مساءً - سجلت شركة بلوكفاي للإقراض بالعملات الرقمية شهرًا قياسيًا آخر في فبراير، حيث دفعت أكثر من ٣٥ مليون دولار من الفادة لعملائها.

حيث قال الرئيس التنفيذي زاك برينس إن مدفوعات الفائدة تتألف من ٤٥٠ في بيتكوين (BTC) و٥٠٠٠ في إيثريوم (ETH) و٦ ملايين في العملات المستقرة.

يمكن لعملاء بلوكفاي جني فوائد على بيتكوين وإيثريوم والعملات المستقرة من خلال إيداع عملاتهم المشفرة في حساب بفائدة. نمت شعبية الشركة حيث يتطلع المزيد من المستخدمين إلى كسب دخل سلبي من أصولهم الرقمية.

وبالإضافة إلى حسابات التوفير، توفر بلوكفاي أيضًا قروضًا مضمونة للعملات المشفرة، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة أصولهم مقابل العملات الورقية.

في فبراير ٢٠٢٠، حصلت بلوكفاي على تمويل بقيمة ٣٠ مليون دولار من بعض أكبر المستثمرين في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك مورغان كريك ديجيتال ووينكلفوس كابيتال وأرينغتون XRP كابيتال. مع تزايد انتشار الأصول الرقمية، تمكنت المنصة من جذب المزيد من العملاء على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، دخلت بلوكفاي في شراكة مع فيزا في ديسمبر ٢٠٢٠ لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة لمكافآت بيتكوين. تتيح البطاقة الجديدة للمستخدمين كسب بيتكوين على المشتريات بدلًا من أميال الطيران أو النقد. يحق لحاملي البطاقات الحصول على ١,٥٪ من مشترياتهم مرة أخرى في بيتكوين.

تزامن نمو بلوكفاي مع سوق صاعد للأصول الرقمية. حيث بلغت القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة ذروتها شمالًا عند ١,٧ تريليون دولار في الشهر الماضي. على الرغم من برودة السوق، فإن القيمة الجماعية للعملات المشفرة حاليًا أقل بقليل من ١,٥ تريليون دولار.