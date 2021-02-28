إن بي إيه توب شوت يقود انفجار التوكنات غير القابلة للاستبدال بمبيعات تبلغ ٢٣٠ مليون دولار

تام شمس - الأحد 28 فبراير 2021 11:56 مساءً - تساعد شركة دابر لابز، مبتكرة لعبة كريبتوكيتيز، الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، على أن تصبح نقطة جذب للمقتنيات الرقمية.

حيث حققت إن بي إيه توب شوت، وهو سوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NBA)، مبيعات تزيد عن ٢٣٠ مليون دولار، وفقًا لدابر لابز. تم تصميم إن بيه إيه توب شوت على سلسلة فلو بلوكتشين لدابر، مما يسمح للمستخدمين بشراء "حزم" تتميز بلحظات داخل اللعبة. ومع بيع الحزم تمامًا دائمًا تقريبًا، يعد السوق الثانوي هو الطريقة الوحيدة للمستخدمين للوصول إلى لحظات محددة.

في الآونة الأخيرة، تم بيع لقطة مميزة لي بورن جيمس بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار. وتباع لقطة مميزة لزيون ويلامسون بنفس المبلغ تقريبًا.

تُحدث التوكنات غير القابلة للاستبدال، الموجودة بالكامل على بلوكتشين، ثورة في النموذج التقليدي لبطاقات التداول. ففي حالة التوكنات غير القابلة للاستبدال، تخضع قيمة لحظة معينة لنفس قوانين العرض والطلب، على الرغم من أن الملكية رقمية بالكامل. تقضي بلوكتشين أيضًا على مخاطر التلف والسرقة والاحتيال.

برزت دابر لابز كواحدة من الشركات الرائدة في سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال. ولا تزال فلو بلوكتشين في مرحلة تجريبية، على الرغم من أن الشركة أصدرت تحديثات تلمح إلى إطلاق شبكة رئيسية كاملة في وقتٍ ما في المستقبل المنظور.

وقد تضاعف حجم سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال أربع مرات في العام الماضي، حيث استحوذت تذكارات الفن والرياضة على بلوكتشين على الاهتمام السائد. تعد إن بي إيه توب شوت واحدة من أكبر الأسواق، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات بعشرات الآلاف من الدولارات في الساعة الماضية فقط، وفقًا لبيانات كريبتو سلام.

وبعيدًا عن الرياضة، بدأت فرق التوكنات غير القابلة للاستبدال تتغلغل في الفنون الإبداعية. فحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، تقود شركة باسم أسينك آرت الحركة الفنية القابلة للبرمجة بعد تأمين أكثر من مليوني دولار من الاستثمارات الأولية. كذلك حققت منصة سيليكون فالي للتوكنات غير القابلة للاستبدال مبيعات تزيد عن مليون دولار خلال عامها الأول من العمليات.