٣ أسباب تدفع ريف فاينانس وبريدج ميوتشوال ومورفيوس نتورك للارتفاع

تام شمس - الأحد 28 فبراير 2021 09:55 صباحاً - مع دخول مستثمرين جدد من المؤسسات والأفراد إلى مجال العملات المشفرة على أساس يومي، تجذب الشركات ذات الأداء العالي مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) حصة الأسد من اهتمام المستثمرين لأنها مشاريع بلوكتشين "الآمنة" المعروفة.

وبمجرد أن يتذوق هؤلاء المستثمرون الجدد العملات المشفرة الأساسية وكيفية التنقل في الأسواق المتقلبة، يتحول انتباههم قريبًا إلى عملات أصغر حجمًا أثناء بحثهم عن المشاريع القادمة التي يمكن أن تكون الشيء الكبير التالي.

حاليًا، يُظهر كوين ماركت كاب أن هناك ٨٤٧٥ توكن ويتم إضافة المزيد يوميًا. وهذا يجعل من الصعب مواكبة أحدث التطورات والعثور على مشاريع قوية ذات إمكانات حقيقية في العالم.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك بعض المشاريع المثيرة للاهتمام التي اكتسبت قوة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

زوج MRPH مقابل تيثر

مورفيوس نتورك (MRPH) هي عبارة عن منصة بلوكتشين تركز على الخدمات اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد من خلال استخدام منصة البرمجيات الوسيطة كخدمة التي تتكامل مع التقنيات الناشئة.

يمكن لمديري سلسلة التوريد استخدام المنصة لإنشاء تمثيل رقمي لشبكتهم حيث يتم تحويل المعلومات التي تم جمعها إلى بيانات قابلة للتنفيذ، مع توثيق جميع الخطوات في سلسلة التوريد على سلسلة مورفيوس بلوكتشين.

تم تداول MRPH بسعر ٠,٤١٢ دولار يوم ١٥ يناير قبل أن يؤدي تدفق نشاط التداول إلى رفع التوكن بأكثر من ٩٢٠٪ إلى أعلى مستوى عند ٤,٤٤ دولارات يوم ٨ فبراير.

مخطط زوج MRPH مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يرجع الارتفاع السريع في السعر جزئيًا إلى الاهتمام الجديد الذي تلقاه المشروع من العديد من المؤثرين المشهورين على يوتيوب وشراكات MRPH الأخيرة التي يمكن التحقق منها، مثل شركة شركة تشينغداو مابل ليف للتجارة الدولية الصينية وإمكانية الشراكة مع كوكا كولا في أميركا اللاتينية.

بغض النظر عن التكهنات، فإن منصة مورفيوس لديها حاليًا أكثر من ١٠٠ تكامل مع مزودي الخدمة الرائدين في الصناعة بما في ذلك دي إتش إل وفيدكس وسويفت وأوراكل وسيلزفورس. من خلال شراكات كبيرة في العالم الحقيقي واهتمام المؤثرين بالعملات المشفرة، تتمتع MRPH بأساسيات قوية ومن المرجح أن تحظى باهتمام أكبر من المستثمرين.

زوج ميوتشوال بريدج مقابل تيثر

ميوتشوال بريدج (BMI) هو أحد الواصلين حديثًا إلى مجال التأمين اللامركزي ولكنه جذب انتباه المستثمرين بسرعة.

توفر منصة التأمين تغطية للعملات المستقرة والبورصات المركزية والعقود الذكية. كما يسمح للمستخدمين بتوفير التغطية التأمينية، وتحديد مدفوعات التأمين والتعويض عن المشاركة في النظام البيئي.

تم إجراء عرض التبادل اللامركزي الأولي لتوكن BMI في ٣٠ يناير بسعر رمزي قدره ٠,١٢٥ دولارًا وتم إدراجه لأول مرة في يونيسواب مقابل ١,٠٣ دولار. منذ الإدراج، ارتفع BMI بنسبة ٥٤٠٪ إلى أعلى مستوى عند ٥,٤٦ دولارات يوم ٣ فبراير. في الوقت الحالي، يتم تداول BMI عند ٣,٢٤ دولارات بعد الانكماش في السوق الذي بدأ يوم ٢١ فبراير.

مخطط زوج BMI مقابل الدولار الأمريكي على مدى ساعة. المصدر: كوين غيكو

سيطرت شركة نيكسس ميوتشوال (NXM) على التأمين اللامركزي حتى الآن، ولكن وصول BMI يقدم منافسًا جديدًا لمجال يتزايد فيه الطلب بسبب الطبيعة الخطرة للاستثمار في منصات التمويل اللامركزي.

زوج ريف مقابل تيثر

ريف (REEF) هي منصة التمويل اللامركزي قائمة على بولكادوت تهدف إلى تقديم تداول عبر السلاسل مدعومًا بمحرك عائدات ومجمع سيولة ذكي يتيح أتمتة عملية التبادل.يأمل مطورو ريف في توفير حل لرسوم الغاز المرتفعة على بلوكتشين إيثريوم التي تجعل التمويل اللامركزي غير قابل للاستخدام حاليًا للعديد من المشاركين في المجتمع. ويأمل الفريق أيضًا في المساعدة في ربط مجموعات السيولة من شبكات منفصلة، وتجنب الحاجة إلى حسابات متعددة والتي قد يصعب تتبعها.

مخطط زوج رف مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأ العمل في المشروع في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ مع الانتهاء من عرض التبادل الأولي الخاص به يوم ٣٠ سبتمبر. بعد إدراجه في باينانس ويونيسواب في أواخر ديسمبر من عام ٢٠٢٠، انخفض سعر ريف إلى ٠,٠٠٦٧ دولار يوم ١٣ يناير ومنذ ذلك الحين ارتفع بأكثر من ٧٥٠٪ إلى ٠,٠٥٤ دولار يوم ١١ فبراير.

لا يزال التمويل اللامركزي واحدًا من أهم مجالات النمو في قطاع العملات المشفرة، وتعتبر ريف في وضع جيد للاستفادة من نموها المستمر. نظرًا لأن قاعدة مستخدمي نظام بولكادوت الإيكولوجي مستمرة في النمو مع تقديم حلول توفر الإغاثة من تكاليف معاملات إيثريوم المرتفعة، فإن مشاريع الوظائف عبر السلسلة مثل ريف جاهزة للاستفادة من التمويل اللامركزي.