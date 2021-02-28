فيما يلي ٦ توكنات لامركزية شهدت نموًا هائلًا في عام ٢٠٢١

تام شمس - الأحد 28 فبراير 2021 09:55 صباحاً - نمى التمويل اللامركزي بشكل مطرد على مدار العام الماضي بفضل الأسس القوية التي أرستها البورصات اللامركزية (DEX) التي تتيح الوصول السهل إلى أحدث التوكنات والمشاريع.

وعلى الرغم من وجود تكرارات سابقة لواجهات مستخدم البورصات اللامركزية، مثل آي ديكس أو إيثردلتا، إلا أن التداول في شبكة التمويل اللامركزي بدأ بالفعل حتى أطلق يونيسواب وسهّل إطلاق التوكنات المالية.

فيما يلي ستة من أفضل التوكنات أداءً في قطاع التمويل اللامركزي.

زوج يونيسواب مقابل تيثر

ارتفع يونيسواب من بدايات متواضعة لواجهة مستخدم بسيطة سمحت بتبادل التوكنات بين اثنين من توكنات ERC-٢٠، إلى محور للتمويل اللامركزي سريع التطور والذي يشهد الآن متوسط ​​حجم تداول يومي يبلغ ١ مليار دولار و٣,٩٥ مليارات دولار من السيولة المقفلة في البروتوكول.

حجم وسيولة يونيسواب على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: يونيسواب

في الأصل، كانت منصة يونيسواب تعمل بدون توكن أصلي، وتم تحويل الرسوم التي تم جمعها إلى احتياطي السيولة، لكن المشروع أجرى توزيعًا مفاجئًا لمستخدمي المنصة ومزودي السيولة بعد إطلاق منصة سوشي سواب (SUSHI) المنافسة التي قدمت نفس الواجهة مثل يونيسواب في ذلك الوقت ولكنها تضمنت أيضًا توكن SUSHI للحوكمة.

بعد إصدارها وإدراجها لاحقًا في العديد من البورصات الكبرى، ارتفع توكن UNI سريعًا فوق ٧,٠٠ دولارات قبل التصحيح إلى ١,٩٣ دولار يوم ٤ نوفمبر.

مخطط زوج UNI/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

منذ ذلك الوقت، استمر سعر UNI في الصعود إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٣٢,٥٠ دولارًا يوم ٢٠ فبراير.

تستمر الإثارة حول إطلاق يونيسواب الإصدار ٣ وقدرة حاملي التوكنات على مشاركة UNI الخاصة بهم وتحصيل جزء من الرسوم في المساعدة في زيادة الطلب وسعر التوكن.

زوج سوشي مقابل تيثر

لدى سوشي سواب قصة منشأ مثيرة للجدل، من البدء باعتبارها نسخة من يونيسواب إلى جعل المطور الرئيسي يتخلص من التوكنات الخاصة به في السوق ومن ثم التبرع بجميع الأموال لتطوير المشروع، ولكنها ظهرت منذ ذلك الحين باعتبارها البورصة اللامركزية الأعلى من حيث مشاركة المجتمع وسعر التوكن.

كانت الحوكمة والمخاطر من السمات المبكرة التي استفاد منها مالكو SUSHI، بالإضافة إلى زيادة الحوافز لمقدمي السيولة الأوائل الذين أطلق عليهم البعض "هجوم مصاصي الدماء" على يونيسواب.بعد الإدراج، ارتفع سعر SUSHI من ١,١٦ دولار يوم ٢٩ أغسطس إلى ٨,٨٤ دولارات يوم ١ سبتمبر، لكن التخلص من توكن المطور الرئيسي "شيف نومي" في السوق المفتوحة تسبب في انخفاض SUSHI إلى ٠,٤٧٥ دولار يوم ٤ نوفمبر.

مخطط زوج SUSHI/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

منذ ذلك الوقت، نما سعر SUSHI بأكثر من ٤٠٨٠٪ إلى مستوى مرتفع بلغ ١٩,٧٧ دولارًا يوم ٢٠ فبراير، وأصبحت منصة التمويل اللامركزي Sushi في المرتبة السادسة من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) حيث توفر حاليًا ٣,٥٦ مليارات دولار من السيولة للبروتوكول.

زوج CAKE مقابل الدولار

شهد بانكيك سواب (CAKE) ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الشهرين الأولين من عام ٢٠٢١ حيث ظهر المشروع باعتباره بورصة لامركزية تنافسية وأول مشروع بقيمة مليار دولار في باينانس سمارت تشين (BSC).

لقد فتحت رسوم الارتفاع الصاروخي على شبكة إيثريوم (ETH) الباب أمام باينانس سمارت تشين لاستنزاف السيولة والمستخدمين من أفضل منافسيها في إيثريوم، وصعدت CAKE لتسهيل هذه العملية.

يقدم البروتوكول قائمة موسعة من تجمعات الرهان وفرص توليد العائدات وقسم المقتنيات واليانصيب المدمج، مما يضرب العديد من اتجاهات "الموضوعات الساخنة" في العملات المشفرة بالإضافة إلى كونها منصة تمويل لامركزي.قبل أواخر يناير ٢٠٢١، تم تداول CAKE بشكل عام أقل من ٠,٧٠ دولار مع أدنى مستوى له على الإطلاق عند ٠,١٩٤ دولار يوم ٣ نوفمبر ٢٠٢٠. بدأت حركة سعر التوكن في الارتفاع في الأسبوع الأخير من شهر يناير تقريبًا، في نفس الوقت تقريبًا مع المتداولين من r/Wallstreetbets في إحداث فوضى في الأسواق التقليدية.

مخطط زوج CAKE/USD على مدى ساعة. المصدر: كوين غيكو

منذ انخفاضه البالغ ٠,١٩٤ دولارًا، ارتفع توكن CAKE بنسبة ١١٠٠٠٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٠,٣٣ دولارًا يوم ١٩ فبراير حيث برزت باينانس سمارت تشين كأفضل منافس لشبكة إيثريوم بفضل الموارد الكبيرة لنظام باينانس البيئي.

زوج سيروم مقابل تيثر

سيروم (SRM) هي بورصة مشتقات لامركزية تعمل على شبكة بلوكتشين سولانا. البورصة اللامركزية هي نتيجة للتعاون بين فريق سولانا ومشغلي بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX.

تم اختيار سولانا لاستضافة البورصة اللامركزية نظرًا لإمكانية رد فعل ٧١٠٠٠٠ معاملة في الثانية (tps) مع قدرة حالية تم اختبارها إلى ٥٠٠٠٠ معاملة في الثانية. نظرًا لأن شبكة إيثريوم تقدم حاليًا ١٥ معاملة في الثانية ورسومًا عالية بسبب ازدحام الشبكة، فقد يشهد سولانا وبورصة سيروم اللامركزية قريبًا استخدامًا متزايدًا من المتداولين الباحثين عن بيئة رسوم أقل.

تقدم SRM لأصحاب التوكنات القدرة على مشاركة توكناتهم لكسب عائد وكذلك استخدامها لتقليل رسوم التداول في البورصة بنسبة تصل إلى ٥٠٪. تقدم البورصة دعمًا عبر السلسلة يسمح بتبادل غير موثوق به للأصول على بلوكشين مختلف من خلال شبكة تتكون من أكثر من ١٠٠ مدقق.

مخطط زوج SRM/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بعد اختراق السعر بعد إطلاقه خلال صيف التمويل اللامركزي في عام ٢٠٢٠، وصل سعر SRM إلى ٠,٧٨ دولار يوم ٠٤ نوفمبر قبل أن يجد الدعم ويتجه صعوديًا. وقد ارتفع منذ ذلك الحين بأكثر من ٩٤٤٪ إلى مستوى مرتفع جديد قدره ٨,١٣ دولارات يوم ٢٥ فبراير حيث بدأت الخيارات خارج إيثريوم في اكتساب قوة جذب.

زوج LINA مقابل تيثر

لينيار فاينانس (LINA) هو وصول جديد إلى مشهد التمويل اللامركزي الذي تم إطلاقه مؤخرًا على باينانس سمارت تشين بعد إصداره في الأصل كتوكن ERC-٢٠.

إلى جانب القدرة على قفل التوكنات لصك التوكنات للأصول الاصطناعية الخاصة بلينيار، والمعروفة باسم "ليكويدز"، يسمح البروتوكول للمستخدمين بالوصول إلى الأصول التقليدية مثل الفوركس والسلع من خلال الاستفادة من تغذية الأسعار الديناميكية وتداولها في إعداد التمويل اللامركزي.تتضمن الخطط المستقبلية لتوكن LINA أيضًا نشر قدرات الحوكمة والسماح لأعضاء المجتمع بالتصويت على الاتجاه المستقبلي للمشروع. وسيشمل ذلك تحديد تكلفة رسوم المعاملات ومقدار تخصيصها لصندوق التأمين.

مخطط زوج LINA مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بعد إصداره في سبتمبر ٢٠٢٠، انخفض سعر LINA إلى أدنى مستوى له عند ٠,٠٠٤٧ دولار يوم ١٩ نوفمبر قبل أن يرتفع بنسبة ٣٣٠٠٪ إلى أعلى مستوى عند ٠,١١٢ دولار يوم ١٢ فبراير بعد انتقاله إلى باينانس سمارت تشين والعديد من الشراكات وإعلانات قائمة البورصات.

بورصة ويفز ومجموعة متزايدة من تطبيقات التمويل اللامركزي

ويفز (WAVES) هي شبكة بلوكتشين متعددة الأغراض قادرة على دعم مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية بما في ذلك البورصات اللامركزية.

تعد بورصة ويفز واحدة من الأجزاء الأساسية في نظام ويفز البيئي، والتي تم إطلاقها في البداية باسم بورصة ويفز اللامركزية في عام ٢٠١٧ وقدمت تداولًا سريعًا وآمنًا ومنخفض التكلفة لأصول العملات المشفرة الرئيسية بالإضافة إلى التوكنات التي تم سكها على بروتوكول ويفز.

في حين أن بورصة ويفز تشهد حاليًا متوسط ​​حجم تداول على مدار ٢٤ ساعة يبلغ ١٠ ملايين دولار، فإن مكاسب الأسعار الأخيرة في ويفز جنبًا إلى جنب مع مجموعة موسعة من تطبيقات التمويل اللامركزي مثل Swop.fi قد تؤدي إلى تدفق نشاط لنظام ويفز البيئي كرسوم على شبكة إيثريوم نتطلع إلى البقاء مرتفعًا حتى الإصدار الكامل لإيثريوم ٢.