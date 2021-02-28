خبير اقتصادي يحذر من الواقع المرير إذا أصبح "أرستقراطيو بيتكوين" حقيقة

تام شمس - الأحد 28 فبراير 2021 09:55 صباحاً - لا يشعر الجميع بالحماسة تجاه انتشار العملات.

وفقًا لميم شهير، من المقرر أن يصبح مالكو بيتكوين طبقة أرستقراطية جديدة حيث أصبحت بيتكوين العملة العالمية المهيمنة:

الميم هو جزء من رؤية أكبر لمستقبل بيتكوين، وهو عبارة عن سرد شبه جاد ولكن غالبًا ما يتم جمعه تحت مظلة "قلاع بيتكوين": وهي رؤية للمستقبل تصبح فيها عملة بيتكوين ذات قيمة كبيرة بحيث يصبح مالكوها من اللوردات الذين يدافعون حرفيًا عن عملاتهم في القلاع.

نشأ الميم من منشور على ريديت كتبه شخص يدعي أنه مسافر عبر الزمن، ثم اتخذ ميم Citadel حياة خاصة به، حتى أنه ألهم فيلمًا قصيرًا .

ولكن على الرغم من المهزلة الواضحة والخيال وراء الميم، يحذر أحد الاقتصاديين الآن من أنه قد لا يكون بعيدًا عن الواقع إذا نجحت بيتكوين في مهمتها لتحقيق التفوق النقدي.

على موقع مركز الأبحاث للسياسة الاقتصادية والبحوث، كتب الأكاديمي جون دانيلسون من كلية لندن للاقتصاد مقالًا أمس يتصور فيه مستقبلًا حيث "يؤجج أرستقراطيو بيتكوين الانقسام الاجتماعي والشعبوية" من خلال التفاوت الشديد في الثروة:

"بادئ ذي بدء، سيصبح المالكون الحاليون لعملة بيتكوين أغنى الناس في العالم، لينافسوا الملوك والأباطرة الذين حكموا الإمبراطوريات في القرون الماضية. فهم حرفيًا سيمتلكون كل المال. ويمكنهم شراء أي شيء يريدون. ولا يوجد الكثير منهم. بالمقارنة مع الجموع التي تمتلك أصولًا اليوم عبر جميع صناديق التقاعد والصناديق المشتركة والباقي، فهي مجموعة صغيرة من الناس".

ستضطر الحكومة إلى "حماية أو مهاجمة" هذه الطبقة الجديدة من السادة، أولئك الذين وصلوا إلى "مراتبهم بمجرد الشراء المبكر. فهم لن يقدموا أي مساهمة للمجتمع".

بغض النظر عن الكآبة والغضب، خلص دانيلسون في النهاية إلى أن مثل هذا المستقبل "لا يمكن" أن يتحقق لأن بيتكوين غير مناسبة كوحدة حساب بسبب عدم استقرار سعرها. حيث كتب دانيلسون أنه بسبب هذه "التناقضات الداخلية"، "سيتجه سعر بيتكوين إلى الصفر".