قسم الفحوصات في هيئة الأوراق المالية واالبورصت يصدر تنبيهًا بالمخاطر حول الأصول الرقمية

تام شمس - السبت 27 فبراير 2021 06:48 صباحاً - نشر قسم الفحوصات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة مخططًا لمديري ومؤسسات الاستثمار حول كيفية قيام القسم بفحص التعامل مع أصول العملات المشفرة، أو "الأوراق المالية للأصول الرقمية"، للمضي قدمًا.

القسم (المعروف سابقًا باسم مكتب التفتيشات وفحوصات الامتثال) هو ثاني أكبر جناح في هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو مكلف بالإشراف على المشاركين في صناعة الأوراق المالية لضمان الامتثال التنظيمي.

ويستهدف هذا التنبيه من المخاطر مستشاري الاستثمار والوسطاء والمتعاملين والبورصات ووكلاء التحويل، وقد قدم قائمة واسعة من الخطوات الإجرائية والمحاسبة والخطوات الاستشارية التي يتوقعها القسم من شركات الأوراق المالية في الفحوصات المستقبلية.

حيث كتب المكتب: "نظرًا لأن المزيد من المشاركين في صناعة الأوراق المالية يسعون إلى الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، فإن تنبيه المخاطر هذا يوفر الشفافية حول مجالات التركيز في الفحوصات المستقبلية للقسم".

يجب أن يكون مستشاري الاستثمار على دراية بالمخاطر المرتبطة بعمليات الانقسام الكلي والتوزيع، وسيقوم القسم بمراجعة "وفاء المستشارين بواجبهم الائتماني فيما يتعلق بمشورة الاستثمار"، وهو تعليق يفترض أنه يتعلق بالكشف عن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون لدى أمناء الاستثمار "خطط استمرارية" في الحالات التي يكون فيها للمديرين التنفيذيين الرئيسيين حق الوصول إلى المفاتيح الخاصة، وسيقوم القسم بفحص إدارة المفاتيح الخاصة في المستقبل.

من بين الأقسام الأكثر شمولًا إرشادات حول اعتبارات مكافحة غسيل الأموال للوسطاء والتجار، والتي يبدو أن القسم يشير إلى أنها كانت نقطة فشل لبعض المؤسسات.

حيث كتب القسم: "تمثل بعض الجوانب ذات الأسماء المستعارة لتكنولوجيا السجلات الموزعة تحديات فريدة للتنفيذ القوي لبرنامج مكافحة غسيل الأموال".

"أشار الموظفون إلى برامج مكافحة غسل الأموال للوسطاء والتجار التي لم تعالج أو تنفذ عمليات البحث الروتينية باستمرار أو، إلى الحد الذي نفذوا فيه عمليات البحث الروتينية، لم تقم بتحديث عمليات البحث هذه للتحقق من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ("OFAC") في وزارة الخزانة الأمريكية".

أشار تنبيه المخاطر أيضًا إلى إجراءات ووثائق مكافحة غسل الأموال "غير الكافية"، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص "تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة وإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء".