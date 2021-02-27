نائب رئيس نيجيريا يقول إن بلوكتشين والعملات المشفرة ستتحدى التمويل الحالي

تام شمس - السبت 27 فبراير 2021 05:41 صباحاً - ألقى نائب الرئيس النيجيري، ييمي أوسينباجو، خطابًا في قمة اقتصادية يوم الجمعة تحدث فيه بشكل إيجابي عن العملات المشفرة وبلوكتشين.

حيث قال أوسينباجو يوم الجمعة خلال اجتماع البنك المركزي النيجيري (CBN)، وهي القمة الاقتصادية للجنة المصرفيين: "ليس هناك شك في أن تقنية بلوكتشين بشكل عام، والعملات المشفرة على وجه الخصوص، سوف تتحدى البنوك التقليدية في السنوات القادمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاحتياطية بطرق لا يمكننا تخيلها بعد". وقال "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لهذا التحول الزلزالي، وقد يأتي عاجلًا وليس آجلًا".

أشار نائب الرئيس النيجيري أيضًا إلى اتساع مجال العملات المشفرة، مشيرًا إلى التمويل اللامركزي (DeFi)، في هذا المزيج. وقال إن "التمويل اللامركزي، باستخدام العقود الذكية لإنشاء أدوات مالية، بدلًا من الوسطاء الماليين المركزيين، مثل البنوك أو شركات السمسرة، من المقرر أن يتحدى التمويل التقليدي".

تم نشر خطاب أوسينباجو، الذي تضمن عددًا من النقاط الأخرى، على قناته على يوتيوب. كذلك قام نائب الرئيس النيجيري بتغريد مقطع فيديو يسلط الضوء على بعض تعليقاته حول العملات المشفرة من حديثه.

وقال إن "النقطة التي أطرحها هي أن بعض التطورات المثيرة التي نراها تتطلب الحذر والعناية في تبنيها وقد تم توضيحها بشكل جيد للغاية من قبل سلطاتنا التنظيمية"، مضيفًا:

"لكن يجب أن نتصرف مع معرفة كافية وليس بدافع الخوف. يجب أن نتأكد من أننا في وضع يسمح لنا بالاستفادة وبمنع أيٍ من الآثار الجانبية الضارة، أو أي من الأفعال المحتملة، بل الإجرامية، التي قد تنشأ نتيجة لاعتماد أو تنفيذ أي من هذه الخيارات".

تأتي هذه التصريحات على عكس التطورات الأخيرة في نيجيريا. ففي وقت سابق من فبراير، حظرت نيجيريا التعاملات المصرفية مع بورصات العملات المشفرة، وفقًا لقرار من بنكها المركزي. كما وصف محافظ البنك المركزي الأصول المشفرة بأنها غير شرعية.