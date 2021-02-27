ألفا فاينانس لاب يرتفع بعد الاندماج مع كومباوند وباينانس سمارت تشين

تام شمس - السبت 27 فبراير 2021 05:41 صباحاً - شهد توكن ألفا فاينانس لاب (ALPHA) ارتفاعًا في الأسعار يوم ٢٥ فبراير حيث أدت سلسلة من الشراكات المهمة إلى تجدد الاهتمام بمنصة التمويل اللامركزي متعددة السلاسل.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه بعد الإعلانات، ارتفع سعر ألفا إلى ١,٧٨ دولار، لكن صراع بيتكوين الأخير للاحتفاظ بمستوى ٥٠٠٠٠ دولار كدعم أدى إلى عمليات بيع بين العملات البديلة ويتم تداول ألفا حاليًا عند ١,٣١ دولار.

المخطط اليومي لزوج ألفا مقابل تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

كان أحد أسباب الزيادة المفاجئة هو إعلان ٢٥ فبراير عن شراكة مع كومباوند فاينانس (COMP) والتي ستسمح لمستخدمي كومباوند بالتكامل مع ألفا هومورا وإقراض الأصول عبر المنصات.

نظرًا لأن عائدات النسبة السنوية على إيثريوم (ETH) أعلى في ألفا هومورا، يتم منح مستخدمي كومباوند فرصة لتوليد العائدات عن طريق استعارة إيثريوم مقابل ضمانات في حساباتهم وإقراضها وفقًا لبروتوكول ألفا.

يتم إغراء المستخدمين برسوم أقل على باينانس سمارت تشين

تستفيد ألفا أيضًا من تكاملها الأخير مع باينانس سمارت تشين، والتي تزايدت شعبيتها لكونها بديلًا منخفض الرسوم للمعاملات على شبكة إيثريوم.

ألمح الفريق في ألفا إلى ما ينتظر البروتوكول في التغريدة التالية للإقرار بالتقدم الأخير في باينانس سمارت تشين:

بعد إطلاق ألفا هومورا الإصدار ٢ يوم ١ فبراير، والذي تضمن إصدار توكن غير قابل للاستبدال محدود الإصدار، واصل البروتوكول توسيع نطاقه وإنشاء تكاملات جديدة مع الشركاء في النظام البيئي المالي اللامركزي المزدهر.

حصل المشروع أيضًا على دفعة متجددة من التفاؤل يوم ٢٢ فبراير بعد التوصل إلى اتفاق بشأن شروط كيفية قيام ألفا فاينانس بسداد أموال كريم فاينانس (CREAM) مقابل الأموال المفقودة خلال استغلال "أيرون بنك" لشركة ألفا يوم ١٣ فبراير.

حاليًا، يعد كومباوند فاينانس هو بروتوكول التمويل اللامركزي الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، ويمكن للشراكة بينه وبين ألفا فاينانس أن تعزز نمو ألفا وتعرضها للمستخدمين الجدد في الأشهر المقبلة.