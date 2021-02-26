الدجاج والخضروات: شركة تجزئة عملاقة تستخدم بلوكتشين لتتبع إمدادات الغذاء

تام شمس - الجمعة 26 فبراير 2021 03:49 مساءً - ستستخدم شركة كارفور متعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة تقنية آي بي إم لتتبع الطعام من أجل تتبع خطوط إمداد الغذاء من المزرعة إلى المتجر. وستشهد اتفاقية بين شركة ماجد الفطيم - الشركة التي تدير كارفور في الشرق الأوسط - وشركة آي بي إم عملاق التجزئة استخدام آي بي إم فود ترست في البداية لتتبع فئتين من الأطعمة: الدجاج والخضر الصغيرة.

آي بي إم فود ترست هي منصة بلوكتشين خاصة مصممة لصناعة الأغذية، ويتم استضافتها على آي بي إم كلاود. سيتيح كارفور، الذي سجل إيرادات بقيمة ٩٧ مليار دولار في عام ٢٠١٩، للعملاء مسح رموز QR على المنتجات المعنية، وتلقي معلومات شاملة حول عملية الإنتاج بأكملها، وفقًا لتقرير صادر عن غلف بيزنس.

وستتضمن المعلومات ذات الصلة مصدر المنتج وتاريخ الإنتاج وبيانات النقل والمكونات والشهادات الصحية وشهادات الحلال وإحصائيات التغذية وبيانات درجة الحرارة.

كذلك يشير تقرير غلف بيزنس إلى استطلاع حديث أجراه معهد آي بي إم للأعمال أظهر أن ٧٣٪ من المشاركين سعوا إلى أساليب أفضل لتتبع منتجاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن ٧١٪ من المشاركين قالوا إنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل تلك الخدمات.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس، إن الثقة في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية أصبحت قضية مهمة - نتيجة انتشار كوفيد-١٩:

"لقد أصبحت الثقة في الإمدادات الغذائية ذات أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، وهو اتجاه تسارع بسبب تغير طلبات المستهلكين والمخاوف اللاحقة المتعلقة بالصحة والرفاهية الناشئة عن جائحة كوفيد-١٩."

وأضاف ويس أن استخدام تقنية بلوكتشين من شأنه تحسين الكفاءة التشغيلية وبناء ثقة وولاء أقوى للعملاء.

"لذلك من الضروري بالنسبة لنا أن نستثمر في ضمان الجودة في جميع أنحاء سلسلة القيمة مع العمل في الوقت نفسه لبناء ثقة وولاء قوي للعملاء. وتلبيةً لتوقعات السوق الجديدة، نقدم الآن إمكانية تتبع محسّنة للأغذية لعملائنا الكرام في كارفور وتحسين الكفاءة التشغيلية لأعمالنا".

تم استخدام فود تراست من آي بي إم لأول مرة بواسطة كارفور في نوفمبر ٢٠١٩، عندما تم استخدام تقنية بلوكتشين لتتبع سلسلة التوريد الخاصة بحليب الأطفال الصناعي.