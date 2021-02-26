٦ ملايين مستثمرين جدد يشترون عملات مشفرة على روبنهود بالفعل في عام ٢٠٢١

تام شمس - الجمعة 26 فبراير 2021 03:49 مساءً - كشف تطبيق التداول الذي يركز على المستثمرين الأفراد "روبنهود" أن عدد العملاء الشهريين الجدد الذين يشترون من منصة العملات المشفرة الخاصة بها هذا العام يبلغ ١٥ ضعف متوسط ​​عام ٢٠٢٠.

وفقًا لتقرير الشركة الجديد، "Crypto Goes Mainstream"، قام أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم جديد بشراء عملات مشفرة من روبنهود في يناير، مع أكثر من ٢,٩ مليون مستخدم جديد اشتروا العملات المشفرة خلال فبراير حتى الآن. على هذا النحو، توسعت قاعدة مستخدمي روبنهود كريبتو بمقدار ٦ ملايين في عام ٢٠٢١ حتى الآن.

وعلى النقيض من ذلك، كشفت المنصة أن أكبر عدد من المستخدمين الجدد الذين يتعاملون مع روبنهود كريبتو العام الماضي كان ٤٠١٠٠٠ في يوليو - عندما ارتفع نشاط التداول في الفترة التي سبقت خفض مكافأة الكتلة الثالثة لبيتكوين إلى النصف.

كان متوسط ​​عدد متداولي العملات المشفرة الجدد شهريًا على روبنهود حوالي ٢٠٠٠٠٠ العام الماضي. ويشير التقرير أيضًا إلى متوسط ​​حجم معاملة يبلغ حوالي ٥٠٠ دولار أمريكي على المنصة، بزيادة ١٠٠٪ مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠. وخلص التقرير إلى أن:

"الأرقام واضحة: بدأ عام ٢٠٢١ بانفجار كبير في العملات المشفرة."

تتطلع روبنهود إلى زيادة توسيع خدمات العملات المشفرة الخاصة بها، حيث تكشف عن خطط لتقديم عمليات الإيداع والسحب لأصول العملات المشفرة في تغريدة الأسبوع الماضي.

كان هذا العام عامًا متفجرًا بالنسبة إلى روبنهود، حيث وجدت المنصة نفسها في قلب الجدل بعد تعليق التداول في كل من دجكوين والأسهم التي تم ضخها من قبل مجموعة ريديت سيئة السمعة الآن، r/WallStreetBets، خلال شهر يناير.