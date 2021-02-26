المنتج الحائز على جائزة غرامي "إيلميند" يبيع حقوقه في العينات الجديدة كتوكن غير قابل للاستبدال

تام شمس - الجمعة 26 فبراير 2021 03:49 مساءً - يتم استخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال لاستكشاف نموذج عمل جديد يعيد صانعي الموسيقى إلى السيطرة على مشكلات المبيعات وحقوق النشر. حيث أصدر المنتج "إيلميند" الحائز على جائزة غرامي ما أسماه "أول مجموعة عينات مدعومة من التوكنات غير القابلة للاستبدال" يوم ٢٥ فبراير، حيث تم طرح مجموعة من ١٠ "مقطوعات لحنية" للمزاد على تطبيق السوق التوكنات غير القابلة للاستبدال القابلة للتعدين.

يُطلق على التوكنات غير القابلة للاستبدال اسم "ALORIUM" وهي تستند إلى إيثريوم وتحتوي على رابط حصري لملف يحتوي على مقاطع صوتية فردية للألحان. كما أنها تأتي مع "ضمان بدون حقوق ملكية" وعقد يمنح مالك التوكنات غير القابلة للاستبدال حقوق استخدام الملفات الصوتية لغرضهم الخاص.

رامون إيبانغا، المعروف باسم إيلميند، لديه مسيرة مهنية ناجحة كمنتج موسيقي تمتد لثلاثة عقود. وقد أنتج مقطوعات موسيقية للعديد من فناني الهيب هوب الأكثر مبيعًا، بما في ذلك كانييه ويست ودكتور دري وفيفتي سنت. وهو أيضًا وراء الأغاني لألبومات رقم ١ لدريك وجي كول. في عام ٢٠١٨، حصل على جائزة غرامي عن إنتاجه لفيلم "Everything Is Love" لبيونسيه وجاي زي.وقد أثار إنشاء إبانغا حوارًا شغوفًا على موقع ريديت بشأن ما تنطوي عليه الملكية الرقمية بشأن حقوق الملكية الإبداعية. تشمل التوجهات المتفق عليها عمومًا من قبل أولئك الذين يستجيبون للأخبار أن الفكرة مبتكرة ومن المحتمل أن تكون تحويلية لصناعة الموسيقى.

حيث علق مستخدم ريديت "MuddyFilter" على ذلك قائلًا: "يجب على شخص ما إنشاء منصة لذلك"، واستمر في شرح سبب اعتقاده أن التوكنات غير القابلة للاستبدال يمكن أن تحدث موجات كبيرة في مستقبل صناعة الموسيقى.

"هذه في الواقع هي حالة استخدام للتوكنات غير القابلة للاستبدال يمكنني أن أساندها وأعتقد بصدق أنها أفضل من الطريقة التي يتم بها الأمر حاليًا. حيث يمكننا أن ندفع لمنشئ العينات مباشرةً بدلًا من الدفع لبعض شركات توزيع عينات".

كان الموسيقيون يستعدون لفكرة التكنولوجيا القائمة على بلوكتشين خلال العام الماضي. حيث اكتشف البعض طرقًا جديدة للتواصل مع فنانين آخرين، مثل ديدماو ٥ وسوتو، الذين أصدروا التوكنات غير القابلة للاستبدال بناءً على جهود تعاونية في ديسمبر ٢٠٢٠. واستخدمه آخرون لإصدار منتجات في أشكال وسائط مختلفة، مثل جوليان أونو لينون، الذي باع قطعة فنية مستندة إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال مقابل ٣٠٠٠ دولار في نفس الشهر.

في ١٧ فبراير، أعلن DJ ٣LAU أنه سيتم منح أفضل مزايد في مزاد التوكنات غير القابلة للاستبدال القادم فرصة التعاون معه في مسار جديد.

في ٦ فبراير، باع مغني الراب في لينكين بارك مايك شينودا مقطعًا من أغنية قادمة في شكل توكنات غير قابلة للاستبدال على زورا، وهو سوق للعناصر الرقمية التي تركز على استبعاد تأثير الشركات من صناعة الترفيه.

يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، طرح منتج الموسيقى الراقصة غاي جي حقوق ملكية أرباح إحدى أغنياته للبيع على منصة بث الموسيقى روكي، مع ملكية التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تمنح حقوق ٥٠٪ من أرباح الأغنية إلى الأبد. وقد نجح البيع في جمع ٤٠ إيثريوم.