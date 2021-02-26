الإدراج في البورصة وانتعاش التوكنات غير القابلة للاستبدال يدعمان صعود إنجين (ENJ) بنسبة ٥٢٪ إلى مستوى جديد

تام شمس - الجمعة 26 فبراير 2021 03:49 مساءً - أصبحت التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) بسرعة نقطة محورية في سوق العملات المشفرة كما يتضح من قصص ملايين الدولارات التي يتم جمعها في دقائق للحصول على قطع فنية رمزية فريدة من نوعها ومقتنيات نادرة يندفع المتداولون للحصول عليها.

وكان أحد المشاريع التي استفادت بشكل كبير من عودة ظهور التوكنات غير القابلة للاستبدال هو إنجين كوين (ENJ)، الذي انطلق إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٦٧ دولار في ٢٥ فبراير بعد إدراجه في بورصة كريبتو.كوم بالإضافة إلى إطلاق تداول العقود الآجلة الفورية والدائمة على FTX.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن ENJ ارتفعت بنسبة ٥٢٪ من أدنى مستوى عند ٠,٤٣٨ دولار يوم ٢٤ فبراير إلى مستوى مرتفع جديد عند ٠,٦٧ دولار قبل أن تشهد تراجعًا إلى سعرها الحالي البالغ ٠,٦١١ دولار.

مخطط زوج إنجين كوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يُظهر التمرير عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع تفاصيل العديد من الشراكات والتكاملات الحديثة التي ساعدت في زيادة أسعار إنجين.

وتعد ماينكرافت واحدة من أبرز عمليات الدمج لنظام إنجين البيئي ويمكن للمستخدمين كسب التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة التي تفتح الألعاب السرية داخل سلسلة ألعاب الفيديو.

كما استفادت المنصة أيضًا من تضافر الجهود مع النظام البيئي المتنامي لباينانس سمارت تشين (BSC)، التي أطلقت حملة التوكنات غير القابلة للاستبدال التعليمية التي ستكون إنجين جزءًا منها.

بدأت بيانات فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن ENJ يوم ٢٤ فبراير، قبل عدة ساعات من ارتفاع الأسعار اليوم.

تعتبر نتيجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ENJ. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، وصلت درجة فورتكس™ لتوكن ENJ إلى أعلى مستوى عند ٧٠ يوم ٢٤ فبراير، قبل وقت قصير من بدء السعر في الارتفاع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في ٢٥ فبراير.

إن الشعبية المتزايدة لمجال التوكنات غير القابلة للاستبدال، جنبًا إلى جنب مع العديد من الشراكات ذات الأسماء الكبيرة، جعلت إنجين في وضع جيد مع تقدم دورة السوق الصاعدة الحالية حتى عام ٢٠٢١.

ويوفر تكاملها الأخير مع باينانس سمارت تشين طريقة للتخلص من الرسوم المرتفعة على شبكة إيثريوم (ETH) ويمكن أن يجلب موجة جديدة من النشاط إلى نظام إنجين البيئي.