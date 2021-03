جيميني تتعاون مع ذا غيفينغ بلوك وغيرها، وتضيف خيار التبرعات

تام شمس - الجمعة 26 فبراير 2021 02:43 صباحاً - أضافت بورصة العملات الأمريكية "جيميني" طريقة للعملاء للتبرع بالعملات المشفرة لأكثر من ١٠٠ منظمة غير ربحية في جميع أنحاء العالم عبر ذا غيفينغ بلوك.

حيث تمنح جيميني الآن للعملاء خيار "رد الجميل مع العملات المشفرة"، حسبما كشفت ذا غيفينغ بلوك في منشور مدونة يوم الخميس. تتراوح الجمعيات الخيرية المتاحة من جهود حقوق الإنسان، إلى تلك التي تعى لتوفير المياه النظيفة وغيرها.

حيث تتضمن بعض المجموعات الخيرية المتاحة، كما هو مدرج في موقع ذا غيفينغ بلوك على الويب، آبار المياه لإفريقيا ومؤسسة غو تو لسرطان الرئة وKids in Need of Defense وغيرها الكثير.

وقد صرح أليكس ويلسون، المؤسس المشارك لذا غيفينغ بلوك، لكوينتيليغراف: "بالنسبة إلى هذه الميزة، في أي وقت ينقر فيه المستخدم على أزرار "التبرع" في تطبيق جيميني للهاتف المحمول أو منصة الكمبيوتر، فستأخذهم إلى https://www.thegivingblock.com/donate-bitcoin حيث يمكنهم اختيار التبرع لأي من أكثر من ١٣٠ منظمة غير ربحية نعمل معها"، مضيفًا:

"لقد عملنا مع جيميني بطرق متنوعة لأكثر من عامين ولكن تم إطلاق هذه الميزة الجديدة علنًا هذا الأسبوع. لقد كانت جيميني شريكًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بدعم المؤسسات غير الربحية الصديقة للعملات المشفرة".

في عام ٢٠١٨، شكّل ألكس ويلسون وبات دافي، ذا غيفينغ بلوك، مما أدى إلى سد فجوة في صناعة العملات المشفرة من خلال تسهيل سبل الوصول للتبرعات الخيرية القائمة على الأصول الرقمية، وفقًا لموقع الكيان على الويب.

ويحتل ويلسون المرتبة ٨٥ في قائمة كوينتيليغراف لأفضل ١٠٠ شخصية في مجال بلوكتشين لعام ٢٠٢١.