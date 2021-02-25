المتداولون لا يزالون متفائلين حتى مع انخفاض إجمالي القيمة المقفلة للتمويل اللامركزي إلى ٥٤,٤ مليار دولار

تام شمس - الخميس 25 فبراير 2021 05:41 صباحاً - لطالما كان التمويل اللامركزي والعديد من المنصات التي تقدم خدمات الاستثمار موضوع حديث في قطاع العملات المشفرة لعدة أشهر، وقد أدى ذلك إلى حصول المستثمرين على مكاسب مذهلة لبعض توكنات التمويل اللامركزي مثل UNI من يونيسواب وآيف.

حيث أثارت الأسعار سريعة الحركة والعائد السنوي بنسبة ١٠٠٠٪ على التوكنات محط الاهتمام تشجيع المستثمرين عندما كان السوق يرتفع، لكن ضغط البيع الأخير الذي يُنظر إليه على أنه سبب انخفاض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٤٥٠٠٠ دولار يوضح أن أعلى التوكنات غالبًا ما تكون الأسرع سقوطًا حيث يندفع المتداولون للخروج من صفقاتهم وتحقيق مكاسبهم.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

في ٢٢ فبراير، دخل سعر بيتكوين في مرحلة تصحيحية حادة شهدت تراجع الأصل الرقمي الأعلى بأكثر من ٢٠٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٥٨٢٧٤ دولارًا. وبينما حدث هذا، شهدت غالبية العملات البديلة أيضًا تصحيحات من رقمين، وانخفضت توكنات التمويل اللامركزي مثل CAKE من بانكيك سواب بنسبة ٥٥٪.

القيمة الإجمالية المقفلة في التمويل اللامركزي تُظهر بعض المرونة

تعرض إجمالي القيمة المقفلة في منصات التمويل اللامركزي أيضًا لضربة قوية حيث تم تصحيح بيتكوين والعملات البديلة. وتُظهر البيانات من ديفاي لاما أن إجمالي القيمة المقفلة المجمعة لجميع منصات التمويل اللامركزي انخفضت من ٦٤,٨٩ مليار دولار إلى ٥٤,٢٢ مليار دولار يوم ٢٤ فبراير. أفاد كوينتيليغراف أيضًا أن التصحيح هذا الأسبوع أدى إلى ثاني أعلى يوم من تصفية قروض التمويل اللامركزي في التاريخ.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي. المصدر: ديفاي لاما

يأتي الانخفاض في إجمالي القيمة المقفلة نتيجةً لانخفاض قيم التوكنات بدلًا من تدفقات البروتوكول الخارجة، مما يشير إلى أن حاملي التوكنات لا يزالون ملتزمين بالتوسع المستمر في التمويل اللامركزي وأن العوائد الحالية لا تزال تحفز المستثمرين على الاستمرار في المشاركة.