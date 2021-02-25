مع قيام فيزا وماستركارد برفع الرسوم، فقد يتوجه التجار إلى العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 25 فبراير 2021 02:41 صباحاً - يفرض مقدمو بطاقات الائتمان على التجار جزءًا من المدفوعات التي يقبلونها، وتسمى رسوم التبادل أو رسوم السحب. ومع تخطيط اثنين من مزودي البطاقات الرئيسيين لرفع الأسعار، هل يمكن أن تصبح العملات المشفرة بديلًا عمليًا؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن "فيزا إنك وماستركارد تخططان لرفع رسوم السحب لبعض أنواع عمليات الشراء ببطاقات الائتمان في أبريل"، مضيفة:

"على الرغم من أنها غير مرئية للمستهلكين، إلا أنها [رسوم التبادل] تلاحق التجار، والتي غالبًا ما تنتهي بدفع رسوم تبلغ حوالي ٢٪ من مشتريات بطاقات الائتمان لعملائهم. ويتم تحديد الرسوم من قبل شبكات البطاقات، مثل فيزا و ماستركارد. والتجار يدفعونها للبنوك التي تصدر البطاقات".

مع ارتفاع رسوم بطاقات الائتمان، ستصبح الخيارات الأخرى أكثر جاذبية للتجار. ويتضمن ذلك العملات المشفرة. تتكبد الأصول الرقمية أيضًا رسومًا للمعاملات، ولكن قد يكون بعضها بدائل أرخص من مشهد بطاقات الائتمان الحالية، خاصةً إذا استمرت رسوم البطاقات في الارتفاع.

واجهت بيتكوين (BTC)، على وجه الخصوص، قدرًا كبيرًا من الانتقادات بشأن رسوم المعاملات التي يبدو أنها تمنعها من أن تصبح وسيلة معقولة لدفع ثمن المشتريات اليومية. ومع ذلك، يتجاهل الكثيرون تمامًا التكاليف التي يتكبدها التجار من خلال حلول مثل شبكة البرق المسرعة لبيتكوين، مما يؤدي إلى تحسين رسوم المعاملات وسرعات بيتكوين.

غيرت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مساراتها بشكل مفاجئ في مارس ٢٠٢٠ حيث انتشرت مخاوف كوفيد-١٩ وتدابير الوقاية. وقد أعيد فتح العديد من الشركات بسعات مختلفة. ومع ذلك، اكتسبت بطاقات الائتمان مزيدًا من الهيمنة على استخدام النقود، خاصة في ضوء أولئك الذين يسعون إلى عمليات شراء عبر الإنترنت وسط الوضع الحالي مع كوفيد-١٩، كما هو مفصل في صحيفة وول ستريت جورنال.

كما أن الأصول المشفرة أيضًا غير ورقية، ويمكن استخدامها على الإنترنت وبشكل شخصي، ويمكن أن تأتي أيضًا بمزايا إضافية أخرى، مثل اللامركزية.