سعر غولم (GLM) يرتفع بنسبة ٢٣٠٪ ليصل إلى أعلى مستوى خلال ٣ سنوات بعد ترقية البروتوكول

تام شمس - الخميس 25 فبراير 2021 02:41 صباحاً - على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهد سعر غولم (GLM) ارتفاعًا قويًا دفع التوكن إلى أعلى مستوى خلال ٣ سنوات عند ٠,٦٥ دولار.

وقد خضعت العملة البديلة أيضًا لدفعة قوية يوم ١٩ فبراير، ولكن تبخرت معظم المكاسب مع تصحيح بيتكوين (BTC) دون ٤٥٠٠٠ دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية. ومع ذلك، لا يزال توكن GLM يحتفظ بمكاسب بنسبة ٢٣٠٪ في فبراير وحده.

غولم هو تطبيق لامركزي من إيثريوم يمكّن المستخدمين من تأجير موارد طاقة الحوسبة. منذ نوفمبر ٢٠٢٠، تم ترحيل المشروع من GNT إلى توكن GLM بعد نشر عقد ERC-٢٠ جديد. وعلى الرغم من أن معظم البورصات دعمت هذه الخطوة، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور على نشاط وقوائم توكن GNT.

يوفر غولم إطار عمل معالجة سحابية مفتوح المصدر لكل من سجلات التطبيق والمعاملات. وبالتالي، يمكن لأي شخص مشاركة موارد الحوسبة وتجميعها، وكذلك إنشاء تطبيقات باستخدام الشبكة. في النهاية، يهدف الحل إلى التنافس مع الخدمات السحابية المركزية التقليدية مثل أمازون إيه دبليو إس.

توكن غولم (GLM) مقابل الدولار الأمريكي على باينانس. المصدر: تريدينغ فيو

تم عقد الطرح الأولي لعملة غولم في نوفمبر ٢٠١٦، حيث جمعت ٨,٦ ملايين دولار مقابل ٨٢٠ مليون من توكنات GMT. تم الاحتفاظ بمبلغ ١٨٠ مليون توكن من قبل مؤسسة "غولم فاكتوري" التابعة للمشروع، جنبًا إلى جنب مع المساهمين الأوائل وأعضاء الفريق.

تسمح الشبكة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات الكبيرة بمشاركة الموارد ويتم الدفع للمساهمين في توكنات GMT. ووفقًا لغولم، يقوم نظام المعاملات بتسوية المدفوعات بين مقدمي الخدمة وأصحاب الطلبات ومطوري البرامج. لحماية الجهاز المضيف، تتم جميع العمليات الحسابية في بيئة وضع الحماية.

ووفقًا لمدونة غولم بروجكت، فإن نهج المعاملات المجمعة الخاص بها يحمي المستخدمين من ازدحام شبكة إيثريوم وأسعار الغاز المفرطة. يتم بالفعل تقديم قابلية تطوير الطبقة الثانية على الشبكة الرئيسية باستخدام zkSync من ماتر لابز وهي تقنية لا تعرف أي شيء لواجهة برمجة تطبيقات الدفع.

الشراكات وشبكات البروتوكول تدعم الاتجاه الصعودي لغولم

تضمنت نتائج غولم غيتكوين هاكاثون ٢٠٢٠ عقدًا ذكيًا يسمى تجمع أسهم GLM. ويسمح العقد لحاملي توكنات GLM بالحصول على عائد من خلال وضع توكنات يونيسواب إل بي.

في ١٧ فبراير، كشفت غولم أيضًا عن إصدار جديد لشبكة الاختبار، يسمى ألفا آي في. ويسمح التحديث للمستخدمين بإعداد مهام طويلة الأمد بدلًا من المدفوعات العادية أحادية الاستخدام. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين تلقي الأموال دون تهيئة الحساب.

في ٢٣ فبراير، أعلنت شركة بوليغون (MATIC)، المعروفة سابقًا باسم ماتيك نتورك، أنها ستتعاون مع غولم لإنتاج أداة دفع خارج السلسلة. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حل طويل الأجل لتجنب معاملات الطبقة الأولى المكلفة.

البيانات على السلسلة تسجل ارتفاعًا حادًا في العناوين وعمليات النقل النشطة

وفقًا لموقع ترحيل غولم، تم تحويل ٤٤٪ من إجمالي العرض إلى GLM. وتُظهر البيانات على السلسلة أن النشاط قد ارتفع في ١٩ فبراير، حيث وصل إلى ١٨٣٩ عنوانًا نشطًا يوميًا. من الغريب أنه كان نفس اليوم الذي تم فيه تداول سعر GLM عند ٠,٦٥ دولار، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.

التحويلات اليومية والعناوين الفريدة لتوكن GLM. المصدر: etherscan.io

على الرغم من أن الشبكة تُظهر بعض الإمكانات، إلا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من التطبيقات المتاحة وهي ليست نشطة للغاية. التطبيقات الحالية هي محولات الفيديو ومحررات الصور المجمعة ولعبة سودوكو وعدد قليل من أدوات تحليل البيانات وتحسينها.

بينما يبدو أن هناك إمكانات في منتج المشروع، قد يحتاج الفريق إلى تأمين شراكة على مستوى المؤسسة من أجل أن يكتسب توكن GLM زخمًا مستدامًا.

يكاد يكون من المستحيل على متداولي العملات المشفرة العاديين تقييم كيفية مقارنة حل غولم مع أمازون إيه دبليو إس وموفري الخدمات السحابية رفيعي المستوى الآخرين الذين يهدف إلى التنافس معهم. وبالتالي، يبدو أن الاتجاه الصعودي لتوكن GLM محدود حتى يحدث هذا التأكيد من خلال حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

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