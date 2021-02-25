أرقام عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تشهد ارتفاعًا بنسبة ٥٧٪ في يناير

تام شمس - الخميس 25 فبراير 2021 02:41 صباحاً - ارتفع سعر بيتكوين بشكل ملحوظ في يناير. وقد سجلت بورصة شيكاغو التجارية (CME)، أرقامًا قياسية أيضًا لتداول العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) في نفس الشهر.

حيث صرح ممثل بورصة شيكاغو التجارية لكوينتيليغراف: "في يناير، وصل متوسط ​​حجم التداول اليومي لبيتكوين إلى رقم قياسي شهري بلغ ١٧٥٤٩ عقدًا (ما يعادل ٨٧,٧ ألف بيتكوين). كل عقد آجل لبيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية يستحق قيمة ٥ بيتكوين مدفوعة بالدولار.

وأضاف الممثل: "في ديسمبر ٢٠٢٠، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لبيتكوين (ADV) ١١١٧٩ عقدًا (أي ما يعادل ٥٥,٩ ألف بيتكوين)". "يمثل هذا زيادة بنسبة ٥٧٪."

في يناير، ارتفع سعر بيتكوين من ٣٠ ألف دولار إلى ما يقرب من ٤٢ ألف دولار، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو. وفي الشهر السابق، كان الأصل قد كسر أعلى مستوى قياسي له منذ فترة طويلة بحوالي ٢٠ ألف دولار، ليرتفع إلى ما يقرب من ٣٠ ألف دولار بنهاية عام ٢٠٢٠.

حيث قال ممثل بورصة شيكاغو التجارية: "ما زلنا نرى اهتمامًا قويًا بعقود بيتكوين الآجلة لدينا، مع إضافة ٥٢٨ حسابًا قياسيًا في يناير، مما يساعد على رفع متوسط ​​حجم التداول اليومي لبيتكوين إلى رقم قياسي شهري يبلغ ١٧٥٤٩ عقدًا (ما يعادل ٨٧,٧ ألف بيتكوين)، بزيادة قدرها ٦٣٪ على أساس سنوي."

اكتسب منتج تداول عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية عددًا ملحوظًا من المستخدمين منذ إنشائه في ديسمبر ٢٠١٧. "تم تداول أكثر من ٧٤٠٠ حساب فريد ونشط منذ إطلاقه"، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا يوضح الأرقام حتى ١٧ فبراير. وأضاف التقرير أنه "تمت إضافة ٧٣٣ في عام ٢٠٢١، بزيادة ٢,٣ مرة عن عام ٢٠٢٠".

انخفضت عملة بيتكوين مؤخرًا بأكثر من ١٣٠٠٠ دولار من آخر ارتفاع قياسي لها، على الرغم من أن الأصل قد استعاد بعض قوته منذ ذلك الحين، حيث تم تداوله عند حوالي ٤٩٢٠٠ دولار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.