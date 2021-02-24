خيار شراء العملات المشفرة يصل إلى متصفح أوبرا بعد تكامل سيمبلكس

تام شمس - الأربعاء 24 فبراير 2021 08:56 مساءً - سيتمكن مستخدمو متصفح الويب أوبرا الآن من شراء العملات المشفرة مباشرة داخل التطبيق بعد شراكة مع سيمبلكس. تأسست سيمبلكس في عام ٢٠١٤، وهي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة من الاتحاد الأوروبي توفر الوصول إلى أكثر من ٥٠ عملة مشفرة وهي عضو رئيسي في شبكة فيزا.

كان متصفح أوبرا من أوائل المتصفحات التي دمجت استخدام العملات المشفرة في وظائفها الأساسية، حيث قدمت محافظًا مدمجة لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وترونيكس (TRX) من ترون. الآن، سيتمكن المستخدمون من الانتقال من العملات الورقية إلى العملات المشفرة بنفس السهولة.

يتم استخدام البنية التحتية التكنولوجية لسيمبلكس من قبل العديد من منصات تبادل العملات المشفرة المعروفة، مثل باينانس وكيوكوين وأوكي إكس وغيرها. دخلت الشركة في شراكة مع أكثر من ٣٥٠ مؤسسة عملات مشفرة منذ إطلاقها، مما يوفر الوصول إلى العملات المشفرة عبر عمليات شراء بطاقات الخصم والائتمان.

يتمثل تركيز متصفح أوبرا على الخصوصية في أنه يأتي مع شبكة افتراضية خاصة مدمجة مجانية، وقد أصبح أول متصفح يسمح بالوصول إلى عناوين URL اللامركزية ".crypto" على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع أنستوبابل دومينز في عام ٢٠٢٠.

وقد صرح أحد ممثلي سيمبلكس لكوينتيليغراف أن التكامل كان استجابة لطلب المستخدمين، ويمكن إكمال فحوصات اعرف عميلك في المتصفح في غضون دقائق.

يعد أوبرا حاليًا خامس أكثر المتصفحات استخدامًا في العالم، حيث يستحوذ على حوالي ٢,٥٪ من حصة السوق، خلف كروم وسافاري وفايرفوكس ومايكروسوفت إيدج.