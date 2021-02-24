كوين شيرز تطلق منتج إيثريوم جديد متداول في البورصة مدعوم ماديًأ

تام شمس - الأربعاء 24 فبراير 2021 08:56 مساءً - تعمل شركة كوين شيرز، وهي شركة إدارة الأصول الرقمية الأوروبية الرئيسية، على توسيع مجموعة منتجاتها من خلال منتج إيثريوم جديد يتم تداوله في البورصة.

يتم إطلاق المنتج الاستثماري الجديد بأصول تحت الإدارة بحوالي ٧٥ مليون دولار ويطلق عليه كوين شيرز فيزيكال إيثريوم (ETHE). وقد أعلنت كوين شيرز، عند إعلانها عن الأخبار يوم الأربعاء، أن كل وحدة من ETHE مدعومة بـ ٠,٠٣ إيثريوم عند الإطلاق.

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إطلاق كوين شيرز أول منتج بيتكوين متداول في البورصة مدعوم ماديًا، كوين شيرز فيزيكال بيتكوين (BITC)، في يناير ٢٠٢١. وعلى غرار BITC، سيتم إدراج منتج إيثريوم المتداول في البورصة الجديد مبدئيًا في بورصة سيكس السويسرية. يهدف المنتج الجديد إلى تزويد المستثمرين بالتعرض السلبي لأصول إيثريوم الأصلية مقابل رسوم أساسية تبلغ ١,٢٥٪.

ووفقًا لإعلان بلومبرغ، فإن أمين الأصول الرقمية كوماينو المدعوم من نومورا هولدينغز سيكون أمين الحفظ على منتج كوين شيرز الجديد. وقد تأسس شركة الحفظ بالشراكة مع كوين شيرز، وكان أمين الحفظ لمنتج BITC أيضًا.

تم إدراج ETHE الآن في بلومبرغ بسعر افتتاح قدره ٤٧,٣٠ دولارًا.

المصدر: بلومبرغ

بورصة سيكس السويسرية هي واحدة من أكبر البورصات في العالم التي توفر منصة التداول الخاصة بها للعديد من منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة، بما في ذلك منتج متداول في البورصة لـ ١٢ أصل مشفرة متنوعة من قبل جهة إصدار منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة السويسرية ٢١ شيرز. كما أن الشركة هي أول بورصة في العالم تحصل على إذن تنظيمي للموافقة على العملات المشفرة كأدوات أساسية للمشتقات.