سكوير تضاعف استثماراتها في بيتكوين، حيث استثمرت ١٧٠ مليون دولار أخرى

تام شمس - الأربعاء 24 فبراير 2021 02:46 صباحاً - أعلنت شركة الخدمات المالية "سكوير" للتو أنها حصلت على المزيد من بيتكوين.

حيث قالت الشركة في بيان عام يوم الثلاثاء: "اشترت سكوير ما يقرب من ٣٣١٨ بيتكوين بسعر شراء إجمالي قدره ١٧٠ مليون دولار"، مضيفة:

"بالاقتران مع شراء سكوير السابق بقيمة ٥٠ مليون دولار من بيتكوين، يمثل هذا ما يقرب من خمسة بالمائة من إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتداول في سكوير اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠."

انخفضت بيتكوين (BTC) بشكل كبير هذا الأسبوع حتى الآن، حيث انخفض السعر إلى ما دون علامة ٥٠٠٠٠ دولار بعد تسجيل أعلى مستوى قياسي بعد ٥٨٠٠٠ دولار، بناءً على بيانات تريدينغ فيو. استنادًا إلى مبلغ ١٧٠ مليون دولار الذي تم تبديله مقابل حوالي ٣٣١٨ بيتكوين، يبدو أن المجموعة قد دفعت في المتوسط ​​٥١٢٣٥ دولارًا لكل عملة في استثمارها الجديد.

وأشار سكوير في البيان إلى أنه "تماشيًا مع هدف الشركة، تعتقد سكوير أن العملات المشفرة هي أداة للتمكين الاقتصادي، وتوفر وسيلة للأفراد للمشاركة في نظام نقدي عالمي وتأمين مستقبلهم المالي الخاص". "إن الاستثمار هو جزء من التزام سكوير المستمر تجاه بيتكوين، وتخطط الشركة لتقييم استثماراتها الإجمالية في بيتكوين مقارنة باستثماراتها الأخرى بشكل مستمر."

اشترت سكوير ما قيمته ٥٠ مليون دولار من بيتكوين في عام ٢٠٢٠، والتي أعلنت عنها في الخريف الماضي.

كما تضمن بيان سكوير كشف النقاب عن مستنداتها المالية لعام ٢٠٢٠. يشغل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سكوير. وقد تبرع دورسي مؤخرًا ببيتكوين إلى مؤسسة غير ربحية تهدف إلى التقدم التقني لبيتكوين.