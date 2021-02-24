أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في أمريكا الشمالية يشهد ظهورًا متفجرًا لأول مرة بأصول تبلغ ٥٦٤ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 24 فبراير 2021 02:46 صباحاً - بعد أقل من أسبوع من انطلاقه لأول مرة، يواصل صندوق بربوس بيتكوين المتداول في البورصة جذب تدفقات كبيرة من رؤوس أموال المستثمرين، مما يوفر مزيدًا من الطمأنينة بأن الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية في ازدياد.

وقد أفاد مزود البيانات المشفرة غلاسنود الثلاثاء أن صندوق بربوس المتداول في البورصة قد وصل إلى ٥٦٤ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وهو إنجاز مثير للإعجاب بالنظر إلى إطلاق الصندوق منذ خمسة أيام فقط. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، حقق الصندوق حجم تداول بلغ ٨٠ مليون دولار خلال الساعة الأولى من التداول ووصل إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار في اليوم الأول.

وقد كشفت بيانات غلاسنود أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، كان لدى صندوق بربوس المتداول في البورصة ٨٢٨٨ بيتكوين، بعد أن أضاف ٢٢٥١ بيتكوين يوم الاثنين.

يتماشى هذا النمو الهائل مع التوقعات الأخيرة لمحلل بلومبرغ "إيريك بالشوناس"، الذي قال إن الندوق المتداول في البورصة من المحتمل أن تصل إلى مليار دولار من الأصول بحلول نهاية الأسبوع.

برزت كندا بسرعة باعتبارها مرتعًا لنشاط صندوق بيتكوين المتداول في البورصة. وبالإضافة إلى صندوق بربوس المتداول في البورصة، تلقت إيفولف فندز غروب موافقة من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو لإطلاق صندوق بيتكوين الخاص بها. يتم التداول تحت رمزي المؤشر "EBIT" و "EBIT.U"، وسيوفر صندوق إيفولف فندز المتداول في البورصة تعرضًا مباشرًا لبيتكوين المسعرة بالدولار الكندي والأمريكي.

يبدو أن التدفقات الداخلة إلى صندوق بربوس المتداول في البورصة لم تتأثر بارتداد سعر بيتكوين الأخير. انخفضت العملة المشفرة الرئيسية بشكل حاد في بداية الأسبوع وانخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون ٤٥٠٠٠ دولار، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو. وقد انخفض سعر بيتكوين بأكثر من ٢٠٪. وكان آخر سعر يزيد عن ٤٦٧٠٠ دولار.