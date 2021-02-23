إم ٣١ كابيتال تتطلع إلى إطلاق صندوق تحوط جديد لبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 11:54 مساءً - قدمت إم ٣١ كابيتال، وهي شركة استثمار عالمية مقرها نيويورك، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لإطلاق صندوق تحوط جديد لبيتكوين (BTC).

والصندوق المقترح، المسمى إم ٣١ كابيتال بيتكوين أكسس فند، هو صندوق تحوط ذو شراكة محدودة مقره في ديلاوير، وفقًا لنموذج D المقدم إلى الهيئة يوم الثلاثاء. تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار من أي مستثمر خارجي بمبلغ ١٠٠٠٠ دولار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول هيكل الصندوق.

تركز إم ٣١ كابيتال حصريًا على العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين. كما تدير الشركة أيضًا إم ٣١ فنتشرز، التي تعتمد أطروحتها الاستثمارية على الكشف عن فرص عمل جديدة داخل نظام بلوكتشين البيئي الناشئ.

تمثل صناديق التحوط المشفرة جزءًا صغيرًا من السوق الكلي للأصول الرقمية. ففي عام ٢٠٢٠، قدرت برايس ووترهاوس كوبرز أن صناديق التحوط المشفرة لديها أكثر من ٢ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، بعد أن زادت أكثر من الضعف مقارنةً بالعام السابق.