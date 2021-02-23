الأصول الخاضعة للإدارة من بيتوايز تبلغ مليار دولار، مدعومةً بالمستثمرين المحترفين

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 11:54 مساءً - أعلنت شركة بيتوايز، وهي شركة رائدة في إدارة صناديق العملات المشفرة، عن حدث رئيسي آخر يوم الثلاثاء حيث تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة لصناديق الأصول الرقمية مليار دولار لأول مرة.

ويمثل صندوق بيتوايز ١٠ كريبتو إندكس فند، الذي يوفر تعرضًا متنوعًا لبيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة الرائدة، أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

حيث قال هانتر هورسيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتوايز، إن صناعة العملات المشفرة تمر بـ "نقطة تحول" فيما يتعلق بالتبني. وأوضح قائلًا:

"نحن نشهد طلبًا متسارعًا من المستثمرين المحترفين والمستشارين الماليين للتعرض للعملات المشفرة. [...] ويقدر المستثمرون المحترفون صناديق المؤشرات لأنها توفر التعرض مع توفير راحة البال بأن الاستراتيجية ستتم إدارتها وإعادة توازنها مع تطور الفئة".

أبلغت شركة إدارة الأصول أيضًا عن نمو عبر مجموعة صناديقها، بما في ذلك صندوق ديفاي كريبتو إندكس فند الذي تم إطلاقه حديثًا، والذي يوفر تعرضًا للقطاع لمشاريع التمويل اللامركزية. ويشمل صندوق التمويل اللامركزي العملات المشفرة مثل توكن UNI من يوني سواب وتوكن LEND من آيف وتوكن سنثيتيكس نتورك (SNX) وتوكن MKR الخاص بميكر.

وحول موضوع نمو صندوق التمويل اللامركزي، قال مدير الاستثمار في بيتوايز "مات هوغان": "يجد المستثمرون أن إمكانات التمويل اللامركزي التغييرية مثيرة وبديهية على حد سواء."

تضاعفت أصول بيتوايز منذ الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ حيث يسعى المزيد من المستثمرين إلى التعرض الواسع للأصول الرقمية. حيث يدخل المستثمرون المحترفون السوق بأعداد أكبر الآن بعد أن انخفضت "المخاطر المهنية" المرتبطة بالعملات المشفرة.